إصابة 4 أشخاص إثر تصادم موتوسيكل وتوك توك بالدقهلية

أصيب أربعة أشخاص بإصابات متفرقة جراء تصادم موتوسيكل في توك توك على طريق نبروه -طنيخ بمحافظه الدقهلية.

حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجده يفيد بوقوع حادث تصادم موتوسيكل وتوك توك مما إدى إلى إصابة أربعة أشخاص.

كدمات وجروح متفرقة بالجسم للمصابين

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ وتبين اصابه كلا من

محمد مصطفى محمود 25 عاما واصابته كدمات متفرقة بالجسم ، عمار محمد انور 23 عاما واصيب كسر مضاعف بالساعد الايمن واصابته جرح بالوجه.

كما اصيب عبد الرحمن احمد عوض 23 عاما واصيب بجرح قطعى بالوجه و رضا محمد عوض 23 عاما واصابته كدمات متفرقة بالجسم وجميعهم مقيمى نبروه

نقل المصابين الى مستشفى نبروه المركزى

تم نقل المصابين الى مستشفى نبروه لتلقي العلاج وتحرر ذلك المحضر اللازم و اخطرت النيابه العامه بالواقعة.

