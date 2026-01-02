قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تعلن بشرى سارة بشأن حالة الطقس غدًا
عاشت 100 عام ولم تتزوج.. قصة مسنة تعلم القرآن الكريم رغم فقد بصرها
ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الأهلي على النصر
الدفاع الإماراتية: استكمال عودة جميع عناصر القوات المسلحة من اليمن
غيبوبة سكر تقتل سيدة بالمنوفية في غياب زوجها وحضور رضيعها
تعطل المحافظ الإلكترونية.. تنظيم الاتصالات يُعلن احتمالية تأثر بعض خدماته غدًا
أشاد بها ترامب.. مصطفى بكري: الشرطة المصرية تظل دوما خط الدفاع الأول داخليا
تحذير رسمي من مدافئ "الشموسة" بالأردن بعد تسجيل حالات وفاة واختناق في تسرب الغاز
السياحة والآثار تكشف حقيقة فيديو تنظيف وترميم سور مجرى العيون
الصحة توجه رسالة تحذيرية لهذه الفئات بشأن المصحات
الأسطل: الدعوات الأمريكية لنزع سلاح المقاومة غطاء لاستنزاف طويل وخدمة لأجندة نتنياهو
استثناء المستأجر الأصلي وزوجته من الإخلاء.. مقترح برلماني لتخفيف حدة أزمة الإيجار القديم|خاص
توك شو

دون أعباء على الدولة.. بكري: حل أزمة مكاتب التوثيق في 5 أشهر

مكتب توثيق
مكتب توثيق
محمد شحتة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه تم حل أزمة مكاتب التوثيق خلال 5 أشهر فقط من العمل الجاد، رغم أنها كانت أزمة ممتدة منذ سنوات طويلة، معتبرًا ذلك نموذجًا واضحًا لكيفية إدارة الملفات الخدمية بكفاءة عندما تتوافر الإرادة والقرار.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، وجّه بسرعة التحرك لحل الأزمة، وهو ما أسفر عن افتتاح 25 مكتب توثيق جديدًا في 25 محافظة، تحت إشراف المستشار عماد عبد الله، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية، بما ساهم في إنهاء معاناة استمرت لسنوات.

وأضاف مصطفى بكري أن هذا الإنجاز تحقق دون تحميل الدولة أي أعباء مالية، مؤكدًا أن ما جرى هو استغلال أمثل للأصول المتاحة، من خلال تخصيص مقار داخل المحاكم ومباني وزارة العدل، وتجهيزها بأحدث الوسائل التكنولوجية والآليات غير التقليدية لتقديم الخدمة للمواطنين بشكل سريع ومنظم.

وأكد مصطفى بكري، أن مكاتب التوثيق التابعة لوزارة العدل كانت تمثل أزمة حقيقية ومعاناة شديدة للمواطنين على مدار سنوات طويلة، خاصة لكبار السن، مشيرًا إلى أن وجود مكتب واحد فقط للتوثيق في القاهرة كان يضطر المواطنين من مختلف المحافظات، سواء من أسوان أو الإسكندرية، إلى السفر والانتظار لساعات طويلة، بل وأيام، من أجل إنهاء أوراقهم.

وذكر، أن هذه الأزمة المزمنة شهدت انفراجة كبيرة في الفترة الأخيرة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف المعاناة عن المواطنين في الصعيد وبحري، وتيسير حصولهم على الخدمات الحكومية دون عناء.

