محافظات

وزير العدل يقدم واجب العزاء لأسرة المستشارة سهام الأنصارى فى قرية الخطارة بقنا

يوسف رجب

قدم المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، وبرفقته الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، والمهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، واجب العزاء لأسرة المستشارة سهام صبرى الأنصارى، رئيس نيابة بهيئة النيابة الإدارية، فى سرادق العزاء بقرية الخطارة التابعة لمركز نقادة.

كما شارك فى أداء واجب العزاء، عدد كبير من المستشارين ورجال القضاء والنيابة الإدارية بقنا، وسط حضور كبير من أهالى قرية الخطارة مسقط رأس المستشارة وأسرتها.

وشيعت جنازة المستشارة الراحلة، مساء أمس الثلاثاء، إلى مقابر قرية الشرقى بهجورة بنجع حمادى شمال قنا، مسقط رأس زوجها، عقب خروجها من مشرحة مستشفى قنا الجامعى، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والقضائية بمحافظة قنا.

وكانت المستشارة سهام صبري الانصاري، رئيسة نيابة بهيئة النيابة الإدارية ورئيس لجنة اقتراع فرعية بقنا، أصيبت فى حادث انقلاب لسيارتها عقب إنهائها أعمال الفرز باللجنة الفرعية بقرية المحروسة مساء الأحد الماضى، وبرفقتها موظفى اللجنة، وفور وصولها إلى المستشفى الجامعي لفظت أنفاسها الأخيرة، وجرى نقلها إلى مشرحة المستشفى.

من جانبه نعى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، ببالغ الحزن والأسى، المستشارة سهام صبري الانصاري رئيسة النيابة بهيئة النيابة الإدارية ورئيس لجنة الاقتراع الفرعية بالدائرة الأولى مركز قنا، والتي وافتها المنية إثر حادث أليم تعرضت له سيارتها عقب انتهائها من أداء مهامها الوطنية في الإشراف على انتخابات مجلس النواب على طريق قنا – الأقصر الصحراوي عند مدخل قرية المنيره الحديثة بمركز قنا.

وأكد محافظ قنا، أن الفقيدة تُعد شهيدة الواجب الوطني، حيث كانت في طريقها إلى اللجنة العامة لتسليم صناديق الاقتراع عقب الانتهاء من أعمال فرز الأصوات، في مشهد يعكس إخلاصها وتفانيها في أداء مسؤوليتها الوطنية.

وأوضح عبدالحليم، بأنه فور تلقيه إخطارًا بالحادث، تحرك على الفور إلى المستشفى لمتابعة الحالة، إلا أن المستشارة فارقت الحياة متأثرة بإصابتها فور وصولها إلى قسم الاستقبال بمستشفى قنا الجامعي، رغم الجهود الطبية المبذولة لإنقاذها.

وقدم محافظ قنا، خالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيدة وذويها، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا بأن محافظة قنا لن تنسى تضحيات أبنائها المخلصين الذين يؤدون واجبهم في خدمة الوطن فى أى مجال أو قطاع.
 

قنا وزير العدل المستشارة سهام الأنصارى قرية الخطارة واجب العزاء قرية المنيره الحديثة

