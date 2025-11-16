محافظ الدقهلية يتابع أعمال تطوير حديقة الأسرة بالمنصورة

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال إنشاء وتطوير حديقة الأسرة بشارع الجيش بالمنصورة، مؤكدًا على سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية لبدء استقبال الزوار من أهالي المحافظة وأسرهم، يرافقه الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة.

المشروع الحضاري الطموح يهدف إلى توفير متنفس جديد للعائلات

وأوضح المحافظ أن هذا المشروع الحضاري الطموح يهدف إلى توفير متنفس جديد للعائلات، وتقديم مساحة خضراء آمنة ومناسبة لجميع أفراد الأسرة، بما يعزز جودة الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الحديقة ستكون نقطة جذب جديدة تساهم في توفير بيئة ترفيهية عائلية لائقة.

التوجيه بتنفيذ أعمال الحديقة وفق تصميم عصري

ولفت إلى أنه قد تم التوجيه بتنفيذ أعمال الحديقة وفق تصميم عصري يلبي جميع الاحتياجات، حيث تشمل منطقة للأطفال مجهزة بألعاب حديثة وآمنة تناسب مختلف الأعمار، إلى جانب مساحات خضراء واسعة، وذلك في إطار خطة تطوير البنية التحتية الترفيهية بمحافظة الدقهلية، حيث تُعد الحديقة فضاءا حضاريًا يليق بأبناء الدقهلية.