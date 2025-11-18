وكيل تعليم الدقهلية يتفقد مدارس غرب المنصورة

تفقد المهندس بسيوني محمد بسيوني وكيل المديرية مدارس إدارة غرب المنصورة التعليمية بمحافظة الدقهلية

حيث تفقد مدارس كفر الشنهاب للتعليم الأساسى

محمد محمد على الشويحى الثانوية المشتركة بأويش الحجر.

وكان في استقباله دكتور أحمد يحي مدير عام إدارة غرب المنصورة التعليمية.

خلال الجولة تابع بسيوني المشروع القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة لطلاب المرحلة الابتدائية ثم تفقد الفصول الدراسية والمعامل وحجرات الأنشطة.

حيث أشاد بما لمسه من انضباط العملية التعليمية وتهيئة الأجواء التربوية المناسبة للطلاب مؤكداً على ضرورة الالتزام بجميع القوانين والقرارات الوزارية.

و أثني بسيوني على ما لمسه من نظافة ونظام والتزام وانضباط الطلاب وهيئة التدريس والعاملين وتمني للجميع دوام التوفيق والسداد وعاماً دراسياً سعيداً موفقاً .