المحصول باظ.. سبب مشاجرة بين 9 أشخاص بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 15/ الجارى تبلغ لمركز شرطة الجمالية بالدقهلية بحدوث مشاجرة بين طرف أول (5 أشخاص) طرف ثان (4 أشخاص) جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، لخلافات بينهم بسبب تلف محصول زراعى يتقاسمه الطرفين تبادلا خلالها التعدى على بعضهم بالضرب والتراشق بالحجارة.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





