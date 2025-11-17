افترس جسدها..إحالة السائق المتهم بـ هتك عرض فتاة زايد للجنايات-خاص

أحالت جهات التحقيق المختصة السائق المتهم بهتك عرض فتاة الشيخ زايد في الشارع إلي الجنايات

جاء بأمر الإحالة أن المتهم بدائرة قسم ثان زايد هتك عرض الطفلة المجني عليها والتي تبلغ من العمر ثماني عشر سنه ميلادية كاملة بالقوة، إذ تحين فرصة تواجدها بمفردها بالطريق العام فحسبها فريسة سهلة لحداثة سنها وقلة حيلتها فغافلها واحتلها من الخلف واستطالت بده موطن عفتها بإمساكها من أعلي وأسفل، وقد أخل بذلك حياتها اخلالاً جسيماً، إلا أن تمكنت من الصياح طلباً للنجدة

قوبة هتك العرض

ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): “كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات”