محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد الشبكة الوطنية للطوارئ لمتابعة معدلات الاستجابة لشكاوى المواطنين

محافظ الدقهلبة
محافظ الدقهلبة
همت الحسينى

تفقد  اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية،  سير العمل داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، للوقوف على أعمال الرصد الميداني، ومعدل وسرعة الاستجابة للشكاوى والملاحظات الواردة من المواطنين، في إطار المتابعة المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأكد المحافظ على أهمية المتابعة اللحظية لكافة المرافق والخدمات العامة من خلال منظومة الكاميرات المتصلة بالشبكة الوطنية، مشددًا على سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو شكاوى يتم رصدها أو تلقّيها من المواطنين، خاصة تلك المتعلقة بحركة المرور والمواقف العامة ومخالفات سيارات الميكروباص والسرفيس والتاكسي، بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حِيالها.

وتابع محافظ الدقهلية من خلال الشبكة الحالة العامة للشوارع، وانتظام حركة المرور والركوب، ومستوى النظافة، والإشغالات في مراكز ومدن وأحياء المحافظة، إلى جانب مستوى الخدمات المقدمة، مشددًا على رؤساء المدن بضرورة القيام بجولات ميدانية يومية في شوارع المدينة، للتأكد من انتظام العمل، والوقوف على مستوى النظافة والخدمات.

كما اطّلع المحافظ عبر شاشات الشبكة الوطنية للطوارئ على مستوى الإنجاز في مشروعات الخطة الاستثمارية، إلى جانب مستوى النظافة بالشوارع، مشددًا على الالتزام بالبرامج الزمنية والمواصفات الفنية في تنفيذ المشروعات بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأوضح  أن العمل لا يتوقف عند رصد المشكلة، بل يمتد إلى حلها ومتابعة أثر الحل لضمان استدامة الخدمات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل المستمر على تحسين جودة الحياة للمواطنين.

الدقهلية محافظ الشبكه مواطنين

