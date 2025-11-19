قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيئة بشرق الدلتا تنظم أنشطة مكثفة من الندوات والفعاليات التوعوية بمحافظات الدقهلية وبورسعيد ودمياط

حنان توفيق

في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بتكثيف جهود التوعية البيئية في جميع المحافظات استعدادًا لاستضافة مصر لمؤتمر برشلونة COP24 لدول البحر الأبيض المتوسط خلال شهر ديسمبر المقبل، نفذ الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بشرق الدلتا ، فرع المنصورة سلسلة موسعة من الندوات والفعاليات التوعوية بعدد من المدارس والمعاهد ووحدات الرعاية الصحية بمحافظات الدقهلية وبورسعيد ودمياط.، بهدف نشر الوعي بأهمية حماية البيئة البحرية من الملوثات الصلبة والسائلة، وتعزيز دور المجتمع المحلي والمواطنين في الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأكدت الدكتورة منال عوض ،ان  هذه الجهود المتنوعة تأتى ضمن خطة وزارة البيئة لرفع مستوى الوعي البيئي لدى المواطنين، ودعم الجهود الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية والتلوث البحري، بما يعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر برشلونة COP24 على أرضها.

وقد شهدت الفعاليات التوعوية بمحافظة بورسعيد تنفيذ مجموعة من الندوات البيئية وحملات النظافة تحت شعار "بحرنا أمانة"، تضمنت ندوة توعوية بمجمع إعلام بورسعيد، وتنفيذ حملة نظافة واسعة بشاطئ بورسعيد بمشاركة طلاب وشباب ومتطوعين، وادارة محميات المنطقة الشمالية ممثلة في محمية أشتوم الجميل، إضافة إلى مجمع إعلام بورسعيد وعدد من جمعيات المجتمع المدني.  كما تم تنفيذ ندوة بعدد من المدارس الإعدادية استهدفت 70 طالبًا وطالبة للتوعية بأهمية المؤتمر وتعزيز الوعي البيئي، بالإضافة الى تنفيذ حملة تشجير بمدارس إدارة بحر البقر التعليمية ، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، وزراعة 20 شتلة بهدف غرس قيم الانتماء وحب البيئة لدى الطلاب.

وفى سياق متصل تم تنفيذ ندوات توعوية بعدد من مدارس محافظتي دمياط والدقهلية، استهدفت طلاب المدرسة، وتناولت تعريف اتفاقية برشلونة ودور مصر في حماية البحر المتوسط.والتحديات البيئية من التلوث والمخلفات البلاستيكية، ودور الشباب والطلاب في تعزيز الاقتصاد الأزرق وحماية البيئة. كما تم تتفيذ ندوات بوحدات طب الأسرة بعدد من المراكز استهدفت ٦٠ سيدة، وركزت على دور المرأة في دعم ممارسات الاستدامة داخل الأسرة، استعدادات مصر لاستضافة COP24 وتحديات البيئة البحرية ، كما تناولت أهمية حماية البحر المتوسط.،ودور المرأة في نشر ثقافة الاستدامة وتغيير السلوكيات البيئية. بالإضافة الى تنفيذ ندوة بوحدة سنفا الصحية بالدقهلية استهدفت العاملين بالقطاع الصحي، والتى ناقشت دور المؤسسات الصحية في دعم جهود الدولة للحفاظ على البيئة ،ورفع الوعي بأهمية المشاركة المجتمعية في حماية الموارد الطبيعية.

هذا وتواصل وزارة البيئة جهودها لتعزيز المشاركة المجتمعية في حماية البحر المتوسط، وتأكيد دور مختلف فئات المجتمع في دعم توجهات الدولة نحو مستقبل بيئي مستدام تحت شعار "متوسطنا… مستقبلنا".

