وزارة الرياضة: سنوفر طائرات لنقل الجماهير لدعم المنتخب في المغرب

أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة حريصة على دعم الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية سواء حسام حسن أو حلمي طولان.

وقال الشاذلي، في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج “لعبة والتانية” على راديو “ميجا اف ام”: “كان هناك اجتماع بين وزير الرياضة وهاني أبو ريدة، وأهم ما فيه هو بحث دعم المنتخبات الوطنية بأي شكل، وندعم منتخب مصر الثاني في كأس العرب وندعم جميع المنتخبات”.

وأضاف: “حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر يحظى بدعم كامل من وزارة الرياضة واتحاد الكرة والجهاز الفني كاملا للمنتخب الأول قبل بطولة أمم أفريقيا، وندعم الجهاز الفني للمنتخب الأول والثاني”.

وتابع: “سنبحث دعم منتخب مصر الأول في بطولة أمم أفريقيا المقبلة في المغرب ووارد أن يكون هناك طائرات لدعم منتخب مصر في أمم أفريقيا في المغرب، وبالتأكيد سنوفر طائرات لدعم منتخب مصر في أمم أفريقيا المقبلة”.