مجلس جامعة الأزهر يوجه الكليات بالاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية

وجه مجلس جامعة الأزهر خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم بالاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية لغة القرآن الكريم ووعائه.

وقدم مجلس جامعة الأزهر التهنئة إلى دار الإفتاء المصرية برئاسة فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، بمناسبة مرور 130 عامًا من العطاء في خدمة الفتوى المنضبطة وفق الكتاب والسنة النبوية الشريفة.

وقدم مجلس الجامعة التهنئة إلى الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب للبنين بالقاهرة، بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3971) لسنة 2025م واختياره ممثلًا للقطاع الطبي بجامعة الأزهر بلجنة "تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض".

كما قدم مجلس الجامعة التهنئة إلى مركز القلب وجراحاته بجامعة الأزهر؛ لجهوده الحثيثة في خدمة المرضى وإجراء أول عملية قلب مفتوح أمس بقيادة الدكتور الحسيني جميل والفريق الطبي معه لعضو هيئة تدريس بالجامعة كان يعاني من ضيق شديد بالصمام الأورطي وقصور بالشرايين التاجية، وضعف في عضلة البطين الأيمن من القلب، وتم إجراء عملية استبدال الصمام الأورطي وترقيع الشرايين التاجية للمريض.

وأشاد مجلس جامعة الأزهر بجهود كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف برئاسة الدكتور أحمد لطفي، عميد الكلية، في تطبيقها لمنظومة التحول الرقمي في التعامل بالكلية، مطالبًا الكليات بتعميم التجربة وبتطبيقها في باقي كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

وقدم مجلس الجامعة التهنئة إلى العمداء الجدد بانضمامهم إلى مجلس الجامعة، وهم: الدكتور عصام طمان، عميد كلية الطب للبنات بدمياط، والدكتورة إيمان بدوي الشال، عميدة كلية الطب للبنات بالقاهرة، والدكتورة عبير عبد الصادق، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية.

وقدم مجلس الجامعة العزاء والمواساة إلى أسرة فقيد الجامعة الدكتور محمود الجبالي، المدرس بقسم القلب والأوعية الدموية بكلية الطب بنين جامعة الازهر بالقاهرة.