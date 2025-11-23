قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب اليوم 24-11-2025
هبوط حاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تلاميذ في سوهاج يذهبون للمدرسة بمراكب تقليدية والأهالي يستغيثون |صور

اطفال الجزيرة المستحدثة بسوهاج أثناء عبورهم بالمراكب النيلية
اطفال الجزيرة المستحدثة بسوهاج أثناء عبورهم بالمراكب النيلية
سوهاج _ أنغام الجنايني

تعاني الجزيرة المستجدة التابعة لمركز المنشأة شمال محافظة سوهاج من أزمة نقل مستمرة منذ سنوات، حيث يضطر سكانها الذين يزيد عددهم عن عشرة آلاف نسمة، إلى الاعتماد على المراكب النيلية التقليدية للتنقل من وإلى الب الرئيسي.

هذا الوضع لا يقتصر تأثيره على البالغين فحسب، بل يمتد ليشمل الأطفال في طريقهم إلى مدارسهم، والمرضى أثناء توجههم إلى المستشفيات، والعاملين إلى مقار أعمالهم، معرضين أنفسهم وممتلكاتهم لمخاطر يومية لا تنتهي.

مطالب بعبارة نيلية حديثة آمنة

تضم الجزيرة نحو 650 فدانًا من الأراضي الزراعية، ويعيش أهلها حياة تعتمد على النشاط الزراعي إلى حد كبير، ومع ذلك، يشكل نقص وسائل الانتقال الحديثة عائقًا كبيرًا أمام سير الحياة اليومية، حيث يجد السكان أنفسهم أمام خيار وحيد هو المراكب النيلية البدائية، التي لا توفر أي درجة من الأمان، خاصة خلال الليل أو في أوقات ارتفاع منسوب النيل.

ويشير الأهالي إلى أن التلاميذ يواجهون صعوبة بالغة للوصول إلى مدارسهم صباحًا، إذ يعتمدون على مراكب صغيرة قد لا تتحمل كثافة الركاب، وفي بعض الأحيان يضطرون للانتظار لساعات قبل توفر وسيلة نقل، ما يؤثر على انتظامهم الدراسي ومستوى تحصيلهم.

أما المرضى، فيضطرون لتحمل تكاليف مالية مرتفعة مقابل تأجير المراكب، قد تصل إلى مئات الجنيهات في الرحلة الواحدة، وهو مبلغ يفوق قدرة كثيرين منهم، خاصة عند الحاجة للذهاب للطوارئ أو المستشفيات ليلاً.

ويؤكد السكان أن توسع الكتلة السكنية بالجزيرة وازدياد أعداد السكان زاد من حدة المشكلة، مؤكدين أن توفير عبّارة نيلية حديثة سيكون حلاً عمليًا يضمن التنقل الآمن، ويخفف العبء المالي والنفسي عنهم.

كما أشاروا إلى أن وجود وسيلة نقل آمنة سيؤدي إلى تحسين جودة حياتهم اليومية، وسيسمح للتلاميذ بانتظام أكثر في المدارس، وللعمال والموظفين بإنجاز أعمالهم دون مخاطر، وللمرضى بالحصول على الرعاية الصحية في الوقت المناسب.

ويصف الأهالي رحلاتهم اليومية بالمغامرة اليومية، إذ تتقلب أحوالهم بين الخوف والقلق، خصوصًا عند ارتفاع منسوب النيل أو اضطراب الطقس؛ مما يجعل حتى أبسط التنقلات اليومية محاطة بالمخاطر.

ويأملون أن تستجيب الجهات المختصة لمطالبهم الملحة، وأن يتم توفير عبارة نيلية مجهزة، تسهل التنقل، وتحقق الأمان لسكان الجزيرة، الذين طالما عانوا سنوات طويلة من الحرمان من أبسط مقومات الحياة اليومية.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج الجزيرة المستحدثة الجزيرة عبارة نيلية مراكب نيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

ميرفت سلامة

المرض الصامت وأعراضه.. سبب وفاة الإعلامية ميرفت سلامة

باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن

حقيقة ارتفاعها .. قائمة أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر

ترشيحاتنا

إم جي 5 2026

سعر أرخص سيارة تقدمها إم جي في السعودية.. موديلات 2026

جيب شيروكي موديل 2026

أسعار جيب شيروكي 2026 في السعودية

أكسييد LX موديل 2026

مواصفات أكسييد LX موديل 2026

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي
روبي
روبي

فيديو

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد