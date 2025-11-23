قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

هل منعوه؟.. القصة الحقيقية لاتهام جامعة سوهاج برفض قيد طالب كفيف للدكتوراه

سوهاج _ أنغام الجنايني

أثارت منشورات متداولة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعدما ادّعى عدد من المستخدمين أن جامعة سوهاج منعت طالبًا كفيفًا من القيد لدرجة الدكتوراه دون مبررات واضحة.

ومع تصاعد الجدل، خرجت إدارة الجامعة لتوضح الحقيقة كاملة وتنفي صحة هذه الادعاءات، حيث أكد الدكتور حسين طه، عميد كلية التربية والقائم بعمل نائب رئيس جامعة سوهاج لشؤون التعليم والطلاب، أن الطالب محمد أبو طالب، وهو موظف بمركز نور البصيرة لذوي الإعاقة داخل الجامعة.

جامعة سوهاج

لم يُمنع من القيد إطلاقًا، بل تم تسجيله رسميًا ضمن المتقدمين لبرنامج الدكتوراه في الدراسات العليا، موضحًا أن الطالب خضع للاختبارات التأهيلية التي تُعد شرطًا أساسيًا وفق لوائح الدراسات العليا، إلا أنه لم يتمكن من اجتيازها في المحاولة الأولى.

وأشار "طه" إلى أن هذه الاختبارات تطبق على جميع المتقدمين دون استثناء، سواء من الطلاب العاديين أو ذوي الإعاقة، مضيفًا أن اللوائح تمنح الطالب فرصة أخرى لإعادة الاختبار بعد مرور ستة أشهر، وفق القواعد المنظمة في كلية التربية.

وجاءت هذه التوضيحات بعد انتشار منشورات عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، تزعم منع الطالب الحاصل على درجة الماجستير من استكمال إجراءات القيد رغم استيفائه الشروط.

وهي رواية نفتها الجامعة جملة وتفصيلًا، مؤكدة أنها تحرص على دعم الطلاب من ذوي الإعاقة، وأنها تطبّق مبدأ تكافؤ الفرص دون أي تمييز.

وشدّد عميد كلية التربية على أن الجامعة، من خلال مركز نور البصيرة، توفر تسهيلات تعليمية وخدمات مخصّصة للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية، وأن عدم اجتياز الاختبارات التأهيلية هو السبب الوحيد وراء عدم استكمال إجراءات القيد حتى الآن، دون وجود أي قرار بالمنع أو الرفض.

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
روبي
