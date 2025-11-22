قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
الأهلي يتفوق على الزمالك بـ12 مركز.. مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية.. تفاصيل
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة سوهاج تطلق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لطب وجراحة العيون

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت جامعة سوهاج انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لقسم طب وجراحة العيون، وذلك بمشاركة واسعة من جامعات الجزائر والقاهرة والإسكندرية وطنطا وبنها والأزهر والمنيا وأسيوط وقنا والأقصر والمنصورة وميريت والفيوم.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة أن تنظيم المؤتمر للعام الثاني على التوالي يعكس المكانة العلمية لقسم العيون بجامعة سوهاج وقدرته على مواكبة التطور العالمي في التخصص.

جامعة سوهاج

وأشار إلى أن الجامعة تدعم المؤتمرات العلمية والبحثية لما لها من دور مهم في تبادل الخبرات ورفع كفاءة الكوادر الطبية وتحسين جودة الخدمات العلاجية المقدمة داخل المستشفى الجامعي.

وقال الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة إن المؤتمر يعد منصة علمية مهمة تجمع نخبة من أساتذة طب العيون من مختلف الجامعات المصرية والعربية.

واوضح أن تنوع فعالياته وورش عمله يمنح شباب الأطباء فرصة مميزة لصقل مهاراتهم ومناقشة الحالات المعقدة مع كبار الخبراء.

واضاف الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية أن كلية الطب تحرص على استضافة فعاليات علمية كبرى تسهم في تعزيز البحث العلمي وتطوير الأداء الأكاديمي، وأن تنظيم هذه النسخة من المؤتمر جاء مدعماً ببرنامج علمي ثري ومتنوع بمشاركة كبيرة من الجامعات المصرية والعربية.

وأن المؤتمر ركز على مناقشة أحدث التطورات العالمية في مختلف تخصصات العيون.

وأوضح الدكتور حاتم عمار وكيل الكلية للدراسات العليا أن المؤتمر تضمن مجموعة من ورش العمل المتخصصة التي تناولت الجديد في جراحات المياه البيضاء ورسم الشبكية الكهربائي ورسم العصب البصري وأحدث أساليب تصوير الشبكية وقاع العين.

واضاف أن الجلسة الخاصة بشباب الأطباء كانت من أبرز فعاليات المؤتمر لأنها أتيحت لعرض ومناقشة العديد من الحالات الدقيقة بحضور أساتذة متخصصين.

وأشار الدكتور الأحمدي حمد السمان رئيس قسم العيون ورئيس المؤتمر إلى أن البرنامج العلمي للمؤتمر تناول أحدث المستجدات في جراحات المياه البيضاء وتقنيات تصحيح الإبصار والوسائل الحديثة لعلاج أمراض الشبكية والطرق المعتمدة لعلاج حالات الحول والحجاج إضافة إلى الجديد في جراحات أورام العيون، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على مستوى التدريب والخدمات الطبية بالمستشفى الجامعي.

كما أوضح الدكتور محمد صلاح قريشي سكرتير ومنسق المؤتمر أن تنظيم هذا الحدث العلمي جاء ثمرة جهد متواصل من فرق العمل المختلفة،مشيراً الي ان اللجنة العلمية التي ضمت الدكتور محمد إقبال، والدكتورة انجي محمد والدكتور عمرو منير وضعت برنامجاً يستند إلى أحدث المستجدات في تخصص طب وجراحة العيون، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستفادة للمشاركين.


هذا وقد شهد المؤتمر حضور الدكتور جمال عبد اللطيف رضوان استاذ جراحة العيون وعميد كلية الطب الاسبق، والدكتور الهادي محفوظي رئيس جمعية أطباء العيون الجزائرية وممثلي الجمعية المصرية الرمدية، وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال طب العيون.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج رئيس جامعة سوهاج مؤتمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتفقد مدارس المحلة وسمنود لمتابعة تجهيز اللجان الانتخابية

رئيس شركة مياه الشرب بالشرقية

مياه الشرقية تعلن حالة الطوارئ واستعدادات مكثفة خلال أيام انتخابات النواب

لجان تحكيم مسابقة "بورسعيد أرض المواهب" تنهي أعمال تقييم المشاركين

لجان تحكيم مسابقة بورسعيد أرض المواهب تنتهي من تقييم أعمال المشاركين

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد