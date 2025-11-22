جامعة سوهاج تطلق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لطب وجراحة العيون

شهدت جامعة سوهاج انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لقسم طب وجراحة العيون، وذلك بمشاركة واسعة من جامعات الجزائر والقاهرة والإسكندرية وطنطا وبنها والأزهر والمنيا وأسيوط وقنا والأقصر والمنصورة وميريت والفيوم.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة أن تنظيم المؤتمر للعام الثاني على التوالي يعكس المكانة العلمية لقسم العيون بجامعة سوهاج وقدرته على مواكبة التطور العالمي في التخصص.

جامعة سوهاج

وأشار إلى أن الجامعة تدعم المؤتمرات العلمية والبحثية لما لها من دور مهم في تبادل الخبرات ورفع كفاءة الكوادر الطبية وتحسين جودة الخدمات العلاجية المقدمة داخل المستشفى الجامعي.

وقال الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة إن المؤتمر يعد منصة علمية مهمة تجمع نخبة من أساتذة طب العيون من مختلف الجامعات المصرية والعربية.

واوضح أن تنوع فعالياته وورش عمله يمنح شباب الأطباء فرصة مميزة لصقل مهاراتهم ومناقشة الحالات المعقدة مع كبار الخبراء.

واضاف الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية أن كلية الطب تحرص على استضافة فعاليات علمية كبرى تسهم في تعزيز البحث العلمي وتطوير الأداء الأكاديمي، وأن تنظيم هذه النسخة من المؤتمر جاء مدعماً ببرنامج علمي ثري ومتنوع بمشاركة كبيرة من الجامعات المصرية والعربية.

وأن المؤتمر ركز على مناقشة أحدث التطورات العالمية في مختلف تخصصات العيون.

وأوضح الدكتور حاتم عمار وكيل الكلية للدراسات العليا أن المؤتمر تضمن مجموعة من ورش العمل المتخصصة التي تناولت الجديد في جراحات المياه البيضاء ورسم الشبكية الكهربائي ورسم العصب البصري وأحدث أساليب تصوير الشبكية وقاع العين.

واضاف أن الجلسة الخاصة بشباب الأطباء كانت من أبرز فعاليات المؤتمر لأنها أتيحت لعرض ومناقشة العديد من الحالات الدقيقة بحضور أساتذة متخصصين.

وأشار الدكتور الأحمدي حمد السمان رئيس قسم العيون ورئيس المؤتمر إلى أن البرنامج العلمي للمؤتمر تناول أحدث المستجدات في جراحات المياه البيضاء وتقنيات تصحيح الإبصار والوسائل الحديثة لعلاج أمراض الشبكية والطرق المعتمدة لعلاج حالات الحول والحجاج إضافة إلى الجديد في جراحات أورام العيون، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على مستوى التدريب والخدمات الطبية بالمستشفى الجامعي.

كما أوضح الدكتور محمد صلاح قريشي سكرتير ومنسق المؤتمر أن تنظيم هذا الحدث العلمي جاء ثمرة جهد متواصل من فرق العمل المختلفة،مشيراً الي ان اللجنة العلمية التي ضمت الدكتور محمد إقبال، والدكتورة انجي محمد والدكتور عمرو منير وضعت برنامجاً يستند إلى أحدث المستجدات في تخصص طب وجراحة العيون، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستفادة للمشاركين.



هذا وقد شهد المؤتمر حضور الدكتور جمال عبد اللطيف رضوان استاذ جراحة العيون وعميد كلية الطب الاسبق، والدكتور الهادي محفوظي رئيس جمعية أطباء العيون الجزائرية وممثلي الجمعية المصرية الرمدية، وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال طب العيون.