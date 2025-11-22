حادث غامض لـ ميكروباص يقوده طفل بجوار مستشفى الهلال في سوهاج|صور

شهدت منطقة الهلال بمدينة سوهاج، واقعة أثارت دهشة المارة وروّاد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعدما تعرّض ميكروباص لحادث ذاتي في شارع شبه خالٍ من المركبات والمشاة، في مشهد التقطته كاميرات المراقبة.

ماذا حدث؟

فوجئ الأهالي والركاب بالميكروباص ينحرف بقوة داخل الشارع قبل أن يرتطم بالرصيف المجاور للطريق، دون وجود أي سيارة أخرى في مساره، وبحسب شهود عيان كانوا بالقرب من موقع الحادث، فقد أكدوا أن سائق الميكروباص طفل لا يتجاوز عمره 11 عامًا.

وأوضح الشهود أن الشارع كان شبه خالٍ تمامًا، ولم يكن هناك ما يستدعي وقوع تصادم أو فقدان السيطرة على السيارة، كما أظهر الفيديو المتداول محاولة الطفل السيطرة على عجلة القيادة قبل ثوانٍ من الحادث، إلا أن ضعف خبرته أدى إلى انحراف الميكروباص بشكل مفاجئ واصطدامه.

وسط حالة من الذهول بين من تابعوا الواقعة عبر الإنترنت، وعلّق العديد من رواد فيسبوك، على المشهد بعبارات استنكار، ومشدّدين على خطورة السماح للأطفال بقيادة مركبات نقل عام، لما قد يترتب على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد حياة المواطنين.

وتتابع الأجهزة الأمنية الواقعة لفحص ملابساتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المسؤول عن تمكين الطفل من قيادة المركبة، في تلك الواقعة.