الإثنين ..جامعة سوهاج تستضيف ندوة عن المشروع الوطني للقراءة

تستضيف جامعة سوهاج الندوة التعريفية الأولى للمشروع الوطني للقراءة لعامه الخامس2026 - 2025، وذلك بناء على توجيهات المجلس الأعلى للجامعات المصرية للمشاركة في منافسات المشروع الوطني للقراءة.

قال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن المشروع يهدف إلى تحقيق رؤية مصر 2030 فى الوصول لجيل يتعلم ويفكر ويبتكر, وهو ما يتفق مع رؤية الجامعة ورسالتها.

وتمكين الأجيال من مفاتيح الإبتكار من خلال القراءة الإبداعية، واثراء البيئة الثقافية وتعزيز الحس الوطني والقيم الإنسانية بالمجتمع.

جامعة سوهاج

وأوضح رئيس الجامعة، أن الأهداف تشمل أيضاً تشجيع القراءة كعادة يومية، وتطوير المهارات النقدية والإبداعية، وزيادة الوعي بأهمية القراءة في اكتساب المعرفة وبناء الشخصية، إلى جانب زيادة وعي الطلاب بأهمية القراءة في اكتساب المعرفة وإنتاجها، وجعل القراءة ممارسة يومية.

إضافة إلى توظيف مهارات القراءة الإبداعية والناقدة لدى الطلاب، والاعتماد عليها كوسيلة للتعلم الذاتي، مشيرًا إلى أن القراءة تساهم فى تطوير الحوار البناء بين الطلاب، وبناء الشخصية الطلابية لغويًا وثقافيًا واجتماعيًا.

وقال الدكتور حسين طه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الندوة ستعقد الاثنين القادم و سيحاضر بها الدكتور عبده إبراهيم، مدير المشروعات التربوية والجودة بمؤسسة البحث العلمي.

وعميد كلية اللغة العربية السابق بجامعة الأزهر، للتعريف بأبعاد المشروع، وآلية التسجيل وشروط المشاركة والتحكيم، وما طرأ على المشروع من تعديلات، وما استحدث من مستويات للتنافس، والجوائز التي سيتم توزيعها على الفائزين.