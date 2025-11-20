قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
محافظات

الإثنين ..جامعة سوهاج تستضيف ندوة عن المشروع الوطني للقراءة

سوهاج _ أنغام الجنايني

تستضيف جامعة سوهاج الندوة التعريفية الأولى للمشروع الوطني للقراءة لعامه الخامس2026 - 2025، وذلك بناء على توجيهات المجلس الأعلى للجامعات المصرية للمشاركة في منافسات المشروع الوطني للقراءة.

قال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن المشروع يهدف إلى تحقيق رؤية مصر 2030 فى الوصول لجيل يتعلم ويفكر ويبتكر, وهو ما يتفق مع رؤية الجامعة ورسالتها.

وتمكين الأجيال من مفاتيح الإبتكار من خلال القراءة الإبداعية، واثراء البيئة الثقافية وتعزيز الحس الوطني والقيم الإنسانية بالمجتمع.

جامعة سوهاج

وأوضح رئيس الجامعة، أن الأهداف تشمل أيضاً تشجيع القراءة كعادة يومية، وتطوير المهارات النقدية والإبداعية، وزيادة الوعي بأهمية القراءة في اكتساب المعرفة وبناء الشخصية، إلى جانب زيادة وعي الطلاب بأهمية القراءة في اكتساب المعرفة وإنتاجها، وجعل القراءة ممارسة يومية.

إضافة إلى توظيف مهارات القراءة الإبداعية والناقدة لدى الطلاب، والاعتماد عليها كوسيلة للتعلم الذاتي، مشيرًا إلى أن القراءة تساهم فى تطوير الحوار البناء بين الطلاب، وبناء الشخصية الطلابية لغويًا وثقافيًا واجتماعيًا.

وقال الدكتور حسين طه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الندوة ستعقد الاثنين القادم و سيحاضر بها الدكتور عبده إبراهيم، مدير المشروعات التربوية والجودة بمؤسسة البحث العلمي.

وعميد كلية اللغة العربية السابق بجامعة الأزهر، للتعريف بأبعاد المشروع، وآلية التسجيل وشروط المشاركة والتحكيم، وما طرأ على المشروع من تعديلات، وما استحدث من مستويات للتنافس، والجوائز التي سيتم توزيعها على الفائزين.

