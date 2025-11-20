24 ساعة تهز سوهاج.. شاب ينهي حياة شقيقه.. قطار يدهس طالبة.. وضبط لحوم عشار بالسوق

شهدت محافظة سوهاج خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سلسلة متلاحقة من الأحداث الدرامية، تراوحت بين الجرائم المأساوية والحوادث المفجعة والنجاحات الطبية والإنجاز الأمني، في يوم ترك بصمة واضحة على الشارع السوهاجي.

خلافات منزل العائلة تنهي حياة شاب على يدي شقيقه في طهطا

في مشهد مأساوي هز مدينة طهطا، أنهى شاب حياة شقيقه الثلاثيني الذي يعمل سائق توك توك؛ إثر مشاجرة عائلية حول منزل الأسرة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا بوصول المجني عليه جثة هامدة إلى مستشفى طهطا العام.

وكشفت التحريات أن مشادة كلامية قديمة تحولت إلى مشاجرة دامية، انتهت بتعدٍ أودى بحياة الشاب في الحال، بينما فرّ الجاني هاربًا، وجارٍ ضبطه.

الطب البيطري يمنع كارثة غذائية.. ضبط لحوم جاموسة عشار مريضة قبل توزيعها

وفي واقعة خطيرة تهدد الصحة العامة، تمكنت مديرية الطب البيطري بسوهاج من ضبط لحوم جاموسة "عشار" مريضة قبل طرحها في الأسواق، وتبين أن الذبح تم خارج المجزر ودون إشراف بيطري؛ ما يجعل اللحوم عرضة للتلوث.

اللجنة البيطرية تحركت فور الإخطار، وتم التحفظ على الذبيحة وإعدامها، مع تحرير محضر ضد الجزار المخالف، في إطار حملة مستمرة لضبط اللحوم الفاسدة وحماية صحة المواطنين.

مصرع طالبة اسفل عجلات قطار في طما

هزّ مركز طما حادث مفجع، بعدما لقيت طالبة تبلغ من العمر 19 عامًا مصرعها أثناء توجهها للجامعة، وكشفت التحريات أنها انزلقت خلال محاولة استقلال القطار، لتسقط أسفله وتفارق الحياة في لحظات، وسط صدمة الأهالي وزملائها.

وتم نقل جثمانها إلى مشرحة مستشفى طما المركزي، وتولت النيابة التحقيق.

سيدة تحتجز 3 هجامين اقتحموا شقتها بالطليحات

وفي مشهد يعكس قوة وشجاعة نادرة، تمكنت ربة منزل بقرية الطليحات بمركز جهينة من الإيقاع بثلاثة هجامين اقتحموا شقتها مستغلين سفر زوجها.

وقامت السيدة بحبسهم داخل إحدى الغرف، واستغاثت بالجيران، ليتم ضبطهم وبحوزتهم سنج وسيوف، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

إنجاز طبي مبهر.. الجراحات الميكروسكوبية بسوهاج الجامعي تنقذ حالتين من بتر مؤكد

حقق الفريق الطبي بوحدة الجراحات الميكروسكوبية بمستشفيات سوهاج الجامعية انتصارًا طبيًا استثنائيًا، بعد نجاحه في إعادة توصيل الشرايين والأعصاب والعضلات لمصابين كانا على بُعد خطوة من البتر الكامل.

إحداهما لمصاب بحادث قطار نتج عنه بتر أسفل الساعد، والأخرى لمصاب بحادث سيارة تسبب في بتر أعلى العضد، تمت العمليات بدقة شديدة وباستخدام أحدث التقنيات، بمشاركة فريق جراحي وتمريضي متكامل يعمل على مدار الساعة.

وأكدت إدارة الجامعة أن هذه النجاحات تعكس التطور الكبير في منظومة الرعاية الصحية بسوهاج.