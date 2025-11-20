قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المتهم الثاني في واقعة التعدي على أطفال مدرسة دولية بالسلام يعترف بالجريمة| تفاصيل مثيرة
واشنطن تضغط وزيلينسكي يصرخ: خطة ترامب السلام تفقدنا الكرامة
ذروة في ارتفاع درجات الحرارة .. الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن طقس الأيام القادمة
عودة عاشور .. قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
مصاريفها فوق الـ 70 ألف جنيه | الأهالي يطالبون بإعدام المعتدين على تلاميذ مدرسة السلام
التصويت الاثنين المقبل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. اعرف لجنتك بالرقم القومي
بث مباشر .. الوطنية تتابع مع السفارات سير العملية الانتخابية
تشكيل أهلي جدة ضد القادسية في الدوري السعودي
بعد زيارة أعضاء المجلس .. أشرف زكي يتراجع عن استقالته نقيبًا للممثلين
وفاة 18 شخصا وإصابة 21 آخرين في انفجار مصنع بولاية البنجاب الباكستانية
فيروس ماربورغ يثير ذعر إثيوبيا وسط مخاوف من انتشار العدوى .. ما القصة؟
30 ساعة تحقيق.. مواجهة نارية بين الضحايا والمتهمين في واقعة مدرسة السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

24 ساعة تهز سوهاج.. شاب ينهي حياة شقيقه.. قطار يدهس طالبة.. وضبط لحوم عشار بالسوق

حملة الطب البيطري بسوهاج
حملة الطب البيطري بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سلسلة متلاحقة من الأحداث الدرامية، تراوحت بين الجرائم المأساوية والحوادث المفجعة والنجاحات الطبية والإنجاز الأمني، في يوم ترك بصمة واضحة على الشارع السوهاجي.

خلافات منزل العائلة تنهي حياة شاب على يدي شقيقه في طهطا

في مشهد مأساوي هز مدينة طهطا، أنهى شاب حياة شقيقه الثلاثيني الذي يعمل سائق توك توك؛ إثر مشاجرة عائلية حول منزل الأسرة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا بوصول المجني عليه جثة هامدة إلى مستشفى طهطا العام.

وكشفت التحريات أن مشادة كلامية قديمة تحولت إلى مشاجرة دامية، انتهت بتعدٍ أودى بحياة الشاب في الحال، بينما فرّ الجاني هاربًا، وجارٍ ضبطه.

الطب البيطري يمنع كارثة غذائية.. ضبط لحوم جاموسة عشار مريضة قبل توزيعها

وفي واقعة خطيرة تهدد الصحة العامة، تمكنت مديرية الطب البيطري بسوهاج من ضبط لحوم جاموسة "عشار" مريضة قبل طرحها في الأسواق، وتبين أن الذبح تم خارج المجزر ودون إشراف بيطري؛ ما يجعل اللحوم عرضة للتلوث.

اللجنة البيطرية تحركت فور الإخطار، وتم التحفظ على الذبيحة وإعدامها، مع تحرير محضر ضد الجزار المخالف، في إطار حملة مستمرة لضبط اللحوم الفاسدة وحماية صحة المواطنين.

مصرع طالبة اسفل عجلات قطار في طما

هزّ مركز طما حادث مفجع، بعدما لقيت طالبة تبلغ من العمر 19 عامًا مصرعها أثناء توجهها للجامعة، وكشفت التحريات أنها انزلقت خلال محاولة استقلال القطار، لتسقط أسفله وتفارق الحياة في لحظات، وسط صدمة الأهالي وزملائها.

وتم نقل جثمانها إلى مشرحة مستشفى طما المركزي، وتولت النيابة التحقيق.

سيدة تحتجز 3 هجامين اقتحموا شقتها بالطليحات

وفي مشهد يعكس قوة وشجاعة نادرة، تمكنت ربة منزل بقرية الطليحات بمركز جهينة من الإيقاع بثلاثة هجامين اقتحموا شقتها مستغلين سفر زوجها.

وقامت السيدة بحبسهم داخل إحدى الغرف، واستغاثت بالجيران، ليتم ضبطهم وبحوزتهم سنج وسيوف، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

إنجاز طبي مبهر.. الجراحات الميكروسكوبية بسوهاج الجامعي تنقذ حالتين من بتر مؤكد

حقق الفريق الطبي بوحدة الجراحات الميكروسكوبية بمستشفيات سوهاج الجامعية انتصارًا طبيًا استثنائيًا، بعد نجاحه في إعادة توصيل الشرايين والأعصاب والعضلات لمصابين كانا على بُعد خطوة من البتر الكامل.

إحداهما لمصاب بحادث قطار نتج عنه بتر أسفل الساعد، والأخرى لمصاب بحادث سيارة تسبب في بتر أعلى العضد، تمت العمليات بدقة شديدة وباستخدام أحدث التقنيات، بمشاركة فريق جراحي وتمريضي متكامل يعمل على مدار الساعة.

وأكدت إدارة الجامعة أن هذه النجاحات تعكس التطور الكبير في منظومة الرعاية الصحية بسوهاج.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج هجامين الطب البيطري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

مؤتمر بأداب الإسكندرية

وسط نخبة من الباحثين .. انعقاد مؤتمر الدراسات القبطية بـ آداب الإسكندرية

إسعاف

القليوبية .. إصابة 5 أشخاص في حادث على طريق بنها – كفر شكر

المتوفي

مصرع شاب غرقا في مياه النيل بـ بنها

بالصور

كارثة غير متوقعة.. احذري تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد