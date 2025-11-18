قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بحضور رئيس جمهورية باشكورتستان.. وزير الأوقاف يشارك في مؤتمر "أمة واحدة.. مصير مشترك"
الكارثة الإنسانية تتجدد| الشتاء يضرب غزة ومصر تكثّف الدعم الإغاثي
الذروة يوم الجمعة.. موجة جديدة من ارتفاع درجات الحرارة والأرصاد تحذر
في حماية الاحتلال.. 168 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى
أميرة الذهب تشيد بالأمن بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة حول الفيديو المفبرك
الخارجية الصينية: بكين لن تسمح أبدا بعودة ظهور النزعة العسكرية اليابانية
غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على المناطق الشرقية من غزة
التنظيم والإدارة والأكاديمية الوطنية للتدريب يبحثان تعزيز التعاون في تطوير القيادات الحكومية
القومي للمرأة ينفذ ورشة عمل لوحدات تكافؤ الفرص بالوزارات والإدارات
حقيقة عروض رحيل خوان بيزيرا .. ومفاجأة في موقف الزمالك
أحمد حسن: عبد الله السعيد وافق على الانضمام للمنتخب في البطولة العربية فقط
الكرملين: باريس لا تعمل من أجل السلام في أوكرانيا بل تؤجج المواقف المؤيدة للحرب
أخبار البلد

وفاة حسام الزغاوي نقيب مهندسي سوهاج.. والنبراوي والمحافظ ينعيانه

نقيب مهندسي محافظة سوهاج حسام الزغاوي
نقيب مهندسي محافظة سوهاج حسام الزغاوي
الديب أبو على

أعلن نقيب مهندسي مصر المهندس طارق النبراوي، وفاة نقيب مهندسي محافظة سوهاج حسام الزغاوي، وذلك بعد مسيرة حافلة من العطاء وخدمة المهنة على المستويين العام والخاص.

ونعى النبراوي بمزيد من الحزن والأسى، المهندس حسام الزغاوي، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بسوهاج، مؤكدا أنه رحل عن عالمنا بعد "مسيرة حافلة بالعطاء والعمل النقابي المخلص".

وفاة نقيب مهندسي سوهاج 

وقال النبراوي: "لقد كان الفقيد نموذجًا في العمل المهني والنقابي، الذي وهب وقته وجهده لخدمة زملائه، وأسهم طوال سنوات عمله في دعم العمل النقابي والارتقاء به بإخلاص، وكان مشهودا له بالنزاهة والاجتهاد".

واختتم نقيب المهندسين نعيه متقدما بخالص العزاء لأسرته الكريمة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

من جانبه، نعى محافظ سوهاج اللواء عبد الفتاح سراج، ببالغ الحزن والأسى، المهندس حسام الزغاوي، الذي وافته المنية صباح اليوم، مؤكدًا أن المحافظة فقدت قامة هندسية وإدارية لها بصمات واضحة في خدمة العمل العام والمجالات الهندسية داخل المحافظة.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وأعضاء نقابة المهندسين، مشيرًا إلى أن المهندس حسام الزغاوي كان مثالًا للخلق الرفيع والعمل المخلص، وأسهم بشكل كبير في دعم المشروعات الهندسية والتعاون المستمر بين النقابة والجهات التنفيذية بالمحافظة.

وتقدم محافظ سوهاج بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد وإلى جموع المهندسين بسوهاج، قائلا: "فقدنا شخصية محترمة تركت أثرًا طيبًا في كل موقع تولته، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

طارق النبراوي وفاة نقيب مهندسي محافظة محافظة سوهاج حسام الزغاوي محافظ سوهاج المهندس حسام الزغاوي اللواء عبد الفتاح سراج نقيب مهندسي مصر سوهاج رئيس نقابة المهندسين الفرعية بسوهاج

