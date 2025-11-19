قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أزهري: الأبراج من أكبر المصائب التي ابتليت بها الأمة
هل من حق الزوج منع زوجته من التعليم؟.. حسام موافي يجيب
ترامب يكشف آخر موعد للرد الأوكراني على خطة السلام
آخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم 21-11-2025
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بأسيوط
حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
حوادث

حبس 3 لصوص اقتحموا شقة سيدة بالطليحات بعد نجاحها في الإيقاع بهم

سوهاج _ أنغام الجنايني

أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة متهمين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، عقب اتهامهم باقتحام شقة ربة منزل بقرية الطليحات بمركز جهينة بمحافظة سوهاج، ومحاولة سرقتها تحت تهديد السنج والسيوف، قبل أن تتمكن السيدة من الإيقاع بهم واحتجازهم حتى وصول رجال الشرطة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جهينة بلاغًا يفيد بقيام ثلاثة أشخاص باقتحام شقة سيدة مقيمة بالقرية مستغلين سفر زوجها لإحدى الدول العربية، ومحاولتهم سرقة مشغولاتها الذهبية.

وأظهرت السيدة شجاعة نادرة وتمكنت من استدراج المتهمين إلى إحدى حجرات المنزل وإغلاق الباب عليهم من الخارج، ثم استغاثت بالجيران الذين أسرعوا إلى مكان الواقعة وأبلغوا الشرطة.

وبالانتقال والفحص، تمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهمين الثلاثة داخل الشقة، وبحوزتهم أسلحة بيضاء عبارة عن سنج وسيوف استخدموها في تهديد المجني عليها، وبمواجهتهم أقروا بمحاولة السرقة.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مع طلب تحريات المباحث حول الواقعة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

