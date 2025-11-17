سوهاج.. افتتاح شوادر المراغة الجديدة بتكلفة 9 ملايين جنيه

افتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، مشروع إنشاء وتشغيل شوادر المراغة الجديدة، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بتكلفة 8 مليون و999 ألف جنيه.

وذلك بالتعاون بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، ومديريات الري وتنفيذ وإشراف مديرية الإسكان بسوهاج، بهدف تطوير ورفع كفاءة الأسواق والمناطق الخدمية بالمحافظة.

والقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية الغير مؤمنة، والتي تعوق حركة المرور والمشاة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، المهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان بسوهاج، وعلي لطفي رئيس مركز ومدينة المراغة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

محافظة سوهاج

واستمع المحافظ خلال الافتتاح إلى شرح تفصيلي حول مراحل تنفيذ المشروع، الذي أُقيم على مساحة 2520 مترًا مربعًا، ويضم 20 بائكة تجارية متساوية المساحة، تبلغ مساحة كل منها 40 مترًا مربعًا بإجمالي 1050 مترا من المساحة الكلية.

بما يتيح بيئة مناسبة للبائعين ويحقق سيولة في الحركة داخل السوق، كما يشتمل المشروع على غرفة أمن، وبوفيه لخدمة المترددين، ودورات مياه تم تجهيزها وفق معايير الجودة والسلامة.

وأكد المحافظ أن إنشاء الشوادر الجديدة يأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية للأسواق الرسمية، والقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية، وتوفير أماكن حضارية للبائعين والمترددين.

وأشار إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتدعم جهود التنمية المستدامة في مختلف مراكز المحافظة.

واختتم المحافظ جولته بتفقد البائكات ومرافق الشادر، مشيدًا بمستوى التنفيذ، مؤكدا استمرار المتابعة الميدانية لضمان جودة الخدمات وتحقيق احتياجات المواطنين، موجهًا بعمل دراسة لاستغلال الشوادر القديمة بما يخدم أهالي المنطقة.