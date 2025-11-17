قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

متحف سوهاج ينظم ورشة للرسم على القماش والخيش للطلاب

محمد الاسكندرانى

نظّم القسم التعليمي بمتحف سوهاج القومي ورشة مميزة للرسم على القماش والخيش، بالتعاون مع مجموعة من طالبات المرحلة الابتدائية والإعدادية بسوهاج.

متحف سوهاج القومي ينظم ورشة للرسم 


أوضحت إدارة متحف سوهاج القومي، أن الورشة جاءت في إطار حرص المتحف على تنمية المهارات الفنية لدى الطلاب وتعزيز ارتباطهم بالفن والتراث المصري الأصيل.


أشارت إدارة المتحف، إلى تنفيذ الورشة في أجواء مليئة بالإبداع، حيث أطلقت المشاركات العنان لخيالهن الفني وأبدعن لوحات تنبض بالألوان والجمال.


يذكر أن متحف سوهاج القومي أحد أكبر المتاحف الإقليمية في مصر، والواجهة الحضارية لمحافظة سوهاج بموقعه المتميز، حيث يضم المقتنيات الأثرية التي تُستخرج من أرضها، خاصةً بعد الكشف الأثري الضخم لمقبرة مريت آمون في ثمانينات القرن الماضى.

ويستقبل متحف سوهاج القومي الزيارات طوال أيام الأسبوع بما في ذلك الأعياد والعطلات الرسمية، من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 3:00 عصرًا.

ويحتوي متحف سوهاج القومي على قرابة 122 قطعة أثرية ، أبرزها أواني فخارية ولوحات تعبدية وعقود وأساور وتمائم وموائد للقرابين.

متحف سوهاج القومي رسم على القماش والخيش متحف سوهاج متحف سوهاج القومي ينظم ورشة للرسم سوهاج

