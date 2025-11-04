قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منتخب مصر للناشئين يضيف الهدف الثاني أمام هايتي في كأس العالم
بعد 3 دقائق.. منتخب مصر تحت 17 عامًا يفتتح أهدافه في كأس العالم للناشئين |فيديو
تأجيل محاكمة 87 متهما بـ داعش سيناء 3 لمرافعة النيابة العامة
تأجيل محاكمة 57 متهما بـ خلية الشروق لاستكمال مرافعة الدفاع
تراجع أسعار الدواجن والبيض بالأسواق واستقرار نسبي لحركة البيع
مصر وكوريا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التأمين الاجتماعي
"الدفاع الروسية" تعلن القضاء على 1585 جنديًا أوكرانيًا على محاور القتال المختلفة
إقبال جماهيري واسع في اليوم الأول لافتتاح المتحف المصري الكبير
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
تأجيل محاكمة أنس غزلان و61 آخرين بـ "اللجان الاقتصادية" لجماعة الإخوان الإرهابية
حكم إظهار المحجبة جزءا من شعرها وهل يجوز المسح فوق الحجاب عند الوضوء؟
حماس تعلن عثورها على جثة إسرائيلي بالشجاعية
محافظات

جامعة سوهاج تنظم زيارة لمتحف سوهاج القومي ضمن أنشطة مبادرة تمكين لدعم الطلاب ذوي الإعاقة

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

نظمت جامعة سوهاج زيارة ميدانية إلى متحف سوهاج القومي لعدد من طلابها من ذوي الإعاقة، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية “تمكين”.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس  جامعة سوهاج  ان الزيارة تأتي كزيارة دامجة  كمحاكاة ونموذج مصغر لنشر ثقافة الوعي التراثي والأثري بالحضارة الفرعونية.

جامعة سوهاج

وكذلك تماشياً مع سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة الدكتور  أيمن عاشور   بتشجيع  طلاب الجامعات المصرية علي زيارة المتحف المصري الكبير.

وأضاف النعماني ان الجامعة ضمن مبادرة تمكين تحرص علي تنوع أنشطتها التي تعزز نشر ثقافة الوعي لدي الطلاب ذوي وغير ذوي الإعاقة بجامعة سوهاج في كافة المجالات.

ولتعزيز ثقافة الدمج الشامل حرصت الجامعة علي تعريف الطلاب ذوي الإعاقة بجزء من تاريخ الحضارة المصرية علي أرض محافظة سوهاج  بزيارة دامجة لمقر متحف سوهاج القومي الذي افتتحه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واضاف الدكتور طارق زكي مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بأن هدف الزيارة تمكين الطلاب ذوي ومن غير ذوي الإعاقة من معرفة مدى تطبيق والتزام المتاحف والمواقع الأثرية بتضمين كود الاتاحة الهندسي.

من تسهيل الحركة والتنقل لذوي الإعاقة الحركية من خلال الرامبات والممرات الميسرة للحركة،  ومن خلال تواجد مترجمي لغة الإشارة لتمكين الطلاب الصم وضعاف السمع  من معرفة تاريخ الحضارة المصرية.

ومدى التزام المتاحف والمواقع الأثرية  بالوصف الصوتي لتمكين ذوي الإعاقة البصرية من معرفة  محتويات المتاحف من خلال شاشات العرض الناطقة وعمل مجسمات أو رسومات  مصغرة بارزة بطريقة برايل.

وذكر الدكتور  أحمد عاطف مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بأن الفوج الدامج  ضم ٥٠ طالب  من ذوي  الإعاقات المختلفة  السمعية والبصرية والحركية  وصعوبات التعلم  و القزامة، و ٥ طالبات من رفقاء ذوي الإعاقة،، واشرف علي الوفد  محمد شوقي مسئول النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية،  صفاء مترجم لغة الإشارة.

