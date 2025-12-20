قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الليلة الأولى من رجب يستجاب فيها الدعاء؟.. السماء مفتوحة منذ 6 ساعات
وزير الخارجية: استضافة منتدى الشراكة الروسية الإفريقية تأكيد لدور مصر القيادي
أسهل طريقة لاستخراج شهادة براءة الذمة لتجديد رخصة السيارة إلكترونيا
الهاربون في الخارج .. المال والنساء والخيانة ثلاث تفضح الجماعة الإرهابية.. وتوقعات بترحيلهم قريبا
النيابة العامة تجري تفتيشا لمركزي إصلاح وتأهيل وادي النطرون وأبي زعبل ١
سيف حمدالله يحصد فضية بطولة إفريقيا للجوجيتسو بتونس
قاتل.. الغندور يعلق على هدف ناصر منسي أمام سموحة
التعادل السلبي يسيطر على ديربي الإسكندرية بكأس عاصمة مصر
إنشاء أكاديمية بالأهلي لاكتشاف مواهب الناشئين برعاية لايبزج الألماني.. خاص
موعد مباراة الزمالك القادمة بعد فوز مثير على حرس الحدود في كأس عاصمة مصر
خلاف إسرائيلي أمريكي حول رفع العقوبات على سوريا
رئيس هيئة الدواء يبحث مع أبو العينين آفاق الاستثمار في القطاع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عائشة بن أحمد: الصدفة قادتني للتمثيل.. ومصر تصنع النجومية

عائشة بن احمد
عائشة بن احمد
تقى الجيزاوي

ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، استضاف مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية حوارا مفتوحا جمع النجمة التونسية عائشة بن أحمد مع الناقد السينمائي أحمد شوقي، في لقاء إنساني وفني كشفت خلاله عن محطات مهمة في مسيرتها، وتفاصيل شخصية عن رحلتها بين تونس ومصر.

استهلت عائشة حديثها مؤكدة أن دخولها عالم التمثيل جاء بالصدفة البحتة، حين شاهدها المخرج التونسي نوري بوزيد على مواقع التواصل الاجتماعي، وطلب منها المشاركة في فيلم طويل، رغم أنها لم تكن تفكر يوما في التمثيل، إذ كانت ميولها الفنية في الصغر تتجه إلى الرقص والرسم.

وأضافت أنها تعاملت مع النص بشكل فطري، قبل أن تبدأ رحلة طويلة من التحضيرات والبروفات استمرت قرابة عشرة أشهر، فتعلق قلبها بالتمثيل وقررت دراسة المسرح وخوض ورش فنية في تونس.

وكشفت عائشة أن بدايتها السينمائية الحقيقية جاءت من خلال السينما المستقلة في سوريا، ووصفت التجربة بأنها من أغلى وأهم محطات حياتها، مؤكدة أنها بعد عودتها إلى تونس بدأت تحظى بثقة صناع السينما، وقدمت أدوار البطولة، رغم تساؤلات الجمهور في البداية عنها.

وتطرقت النجمة التونسية إلى انتقالها للعمل في مصر، قائلة إن اتصالا من المخرج رؤوف عبد العزيز غير مسارها، حيث شاركت في مسلسل «ألف ليلة وليلة» الذي استغرق تصويره ستة أشهر، وكان بداية استقرارها الفني في القاهرة، وأكدت أن اللهجة المصرية شكلت تحديا كبيرا لها، وتعرضت للرفض في أعمال عدة بسببها، ما سبب لها شعورا بالغربة وصعوبة الاندماج اجتماعيا في البداية.

أوضحت عائشة أنها بعد عرض «ألف ليلة وليلة» توقعت أن تحصد شهرة واسعة في تونس، لكنها فوجئت بعدم تعرف الجمهور عليها، ما جعلها تدرك أن الانتشار الحقيقي في مصر يحتاج إلى وقت طويل وأعمال مؤثرة، وأضافت أن مشاركتها في فيلم "الخلية" مع طارق العريان، ثم مسلسل "نسر الصعيد"، شكلت نقطة تحول فارقة في مسيرتها.

وتحدثت عن الفروق بين بيئة العمل في البلدين، مشيرة إلى أن الإنتاج في مصر أكبر والإيقاع أسرع، بينما تتميز تونس بالهدوء وطول فترات التحضير والتصوير، كما لفتت إلى أن أيام التصوير مرهقة للغاية، ما يجعل نمط حياتها يعتمد على النوم المبكر والاستيقاظ المبكر.

وأكدت عائشة أن علاقتها بالمخرج عنصر أساسي في أدائها، موضحة أنها لا تحب الضغط الزائد، لأنه يهز ثقتها بنفسها ويقيد خيالها، وأشادت بتجاربها مع مخرجين مثل تامر محسن وأمير رمسيس ومحمد دمق، معتبرة أن تامر محسن تحديدا يمتلك فهما عميقا لنفسية الممثل، ما انعكس إيجابيا على أدائها.

كشفت عائشة أن مسلسل "لعبة نيوتن" وفيلم "توأم روحي" من أقرب الأعمال إلى قلبها، بينما وصفت تجربتها في "دون سابق إنذار" بالصعبة نفسيا، مؤكدة أنها قررت بعدها الابتعاد مؤقتا عن الأعمال التراجيدية، وأشارت إلى أن مهنة التمثيل مرهقة نفسيا، وتتطلب وعيا وحدودا واضحة لحماية النفس.

وحول تجربتها في "نسر الصعيد"، أوضحت أنها طلبت ثلاثة أشهر كاملة للتحضير للهجة، مؤكدة أن اختلاف اللغة أو اللهجة يغير نبرة الصوت والأداء، وأن القراءة والمذاكرة عنصران أساسيان في عملها، كما شددت على حرصها في اختيار أدوار متنوعة ومغرية فنيا، مع اعترافها بوجود أدوار لا تستطيع تقديمها بسبب طبيعة المجتمع وحدود الجرأة.

وتحدثت عن تعاونها مع محمد رمضان، مؤكدة أن كواليس العمل معه كانت مريحة وممتعة، واصفة إياه بالذكي الذي يهتم بكل تفاصيل فريق العمل، كما كشفت أن أصعب مشاهدها كان مونولوج سعيد رجب في "لعبة نيوتن"، خاصة مع مرض والدها في تلك الفترة.

وفي ختام الحوار، أكدت عائشة بن أحمد أن الصدق في الأداء يبدأ من فهم الشخصية بعمق، وأن أفضل مشاهدها هي تلك التي لم يوجهها فيها المخرج بشكل مباشر، بل ترك لها مساحة الحرية، معتبرة أن الكيمياء بين الممثل والمخرج هي سر الأداء الحقيقي.

مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير دار الأوبرا المصرية عائشة بن أحمد الناقد السينمائي أحمد شوقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

إشعال

التحقيق في إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه بالشيخ زايد

إمو

نوبة هيسترية حادة.. محمد رشوان يرصد تفاصيل حالة لاعب بيراميدز

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 رسميًا

رضوى الشربيني

تقصد فرق المقامات.. رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم السبت

شركة الأهلي لكرة القدم

صدى البلد يكشف .. عقد رعاية تاريخي للأهلي في 4 مواسم

قناة مفتوحة تعلن نقل كل مباريات كأس الأمم الأفريقية.. اعرف التردد

ببلاش شاهد مباريات كأس الأمم الأفريقية.. اعرف تردد القناة

ترشيحاتنا

مياة الشرب بالشرقية

مياه الشرقية و5 مؤسسات وجمعيات أهلية تنفذ وصلات وخطوط للأسر الأكثر احتياجا

شهر رجب

أول ليلة في رجب.. استعدي لرمضان وخزني اللحمة المعصجة بهذه الطريقة| هتسهل عليك

مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

بالصور

من تظبيط المزاج لصحة العظام.. زيت مهمل يمتلك فوائد خارقة

تحسين المزاج
تحسين المزاج
تحسين المزاج

مياه الشرقية و5 مؤسسات وجمعيات أهلية تنفذ وصلات وخطوط للأسر الأكثر احتياجا

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

أول ليلة في رجب.. استعدي لرمضان وخزني اللحمة المعصجة بهذه الطريقة| هتسهل عليك

شهر رجب
شهر رجب
شهر رجب

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف

فيديو

سمية الالفي

وداعا سمية الألفي .. نجمة ليالي الحلمية ترحل بعد صراع طويل مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد