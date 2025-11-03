قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعليمات أخيرة للاعبي منتخب مصر لكرة القدم تحت 17 عاما قبل مواجهة هايتي| شاهد
أشرف صبحي وإدريس وصلاح يناقشون خطط تطوير رياضة المصارعة
قائمة عالمية بالأندية الأكثر تتويجًا بالبطولات.. مفاجأة في ترتيب الزمالك
طقس الغد.. الأرصاد تكشف خريطة "الشبورة الكثيفة" والأمطار الرعدية
الخناقة انتهت بأمر المحكمة بين ميارالببلاوي و محمد أبو بكر
شبكة أطباء السودان: ميليشا الدعم السريع تهاجم مستشفى كرنوي للأطفال
كامل الوزير: 9 نوفمبر الجاري افتتاح المرحلة الأولى من المونوريل والتشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع
شبكة أمريكية: افتتاح المتحف المصري الكبير يؤكد استعادة مصر ريادتها الحضارية والسياحية
رائحة الغاز في التجمع .. تاون جاس تبعث رسالة طمأنة وتبدأ صيانة طارئة بالتسعين الجنوبي
محليا وقاريا| 5 مباريات قوية لـ الزمالك في نوفمبر
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد قوة الرضوان في حزب الله
بسبب تسرب غاز.. إصابة 5 طلاب بإغماء داخل مسكنهم في أسيوط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ سوهاج يتفقد أعمال إنشاء المجمع الخدمي لصانعي الأثاث بطهطا

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها أعمال إنشاء المجمع الخدمي لصانعي الأثاث بمدينة طهطا.

وذلك ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي يستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية ودعم الصناعات التراثية والحرفية بالمحافظة.

محافظة سوهاج

رافقه خلال الجولة كل من "المهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان، و أحمد الشطوري رئيس مركز ومدينة طهطا، وعدد من القيادات التنفيذية والفنية بالمحافظة ".

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل حول الموقف التنفيذي للمشروع، والذي يقام على مساحة 700 متر مسطح تقريبًا في منطقة حيوية تتوسط تجمعات ورش تصنيع الأثاث، ويتكون من بدروم، وأرضي، وثلاثة أدوار علوية، وسطح، به جميع مراحل تصنيع الأثاث من التقطيع والتجميع إلى التشطيب والتنجيد، بالإضافة إلى دور عرض للمنتجات، ليكون مركزًا متكاملًا للتدريب والإنتاج والتسويق.

وقد تم الانتهاء من أعمال الإنشاء للبدروم وصب سقفه، وأعمدة الدور الأرضي، وتنفيذ اللبشة المسلحة، وخوازيق السند والكمرات الرابطة، وجارٍ استكمال الأعمال الإنشائية طبقًا للبرنامج الزمني المحدد، حيث بلغت قيمة التعاقد الإجمالية للمشروع تبلغ 36.3 مليون جنيه كمرحلة أولى، لتنفيذ البدروم وثلاثة أدوار وتشطيب البدروم والأرضي، على أن تستكمل باقي الأعمال ضمن خطة تكتل الأثاث بإجمالي 40.6 مليون جنيه.

ووجه المحافظ بمتابعة معدلات التنفيذ وجودة الأعمال، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للمشروع ومراعاة أعلى معايير الجودة، لافتًا إلى أهمية المشروع في دعم صغار الصناع والحرفيين بمدينة طهطا، وتوفير فرص تدريبية وإنتاجية تسهم في رفع كفاءة قطاع الأثاث بالمحافظة.

كما التقى محافظ سوهاج بعدد من صناع الأثاث والحرفيين بالمنطقة، واستمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، ووجّه بتسهيل الإجراءات اللازمة لتأسيس جمعية تتولي إدارة شئون تكتل الأثاث بطهطا بالشكل الذي يلبّي احتياجاتهم.

ويساهم في تعزيز قدراتهم الإنتاجية والتنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، مطالبا برصف الطرق المؤدية من وإلى المجمع للتسهيل عليهم.

