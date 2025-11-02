بتكلفة 40 مليون جنيه.. جامعة سوهاج تدعم مستشفياتها بسيارات نقل متطورة

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن دعم المستشفيات الجامعية بعدد من سيارات النقل المتطورة، بتكلفة بلغت ٤٠ مليون جنيه.

وذلك في إطار خطة الجامعة لتطوير الخدمات المقدمة داخل القطاع الطبي وتيسير حركة انتقال الأطقم الطبية بين مقرات العمل المختلفة.

جامعة سوهاج

وأوضح الدكتور حسان النعماني أنه تم شراء ٢ أتوبيس كبير سعة ٥٠ راكبًا، من إنتاج شركة النصر للسيارات وعدد ٣ أتوبيسات ميني باص سعة ٣٣ راكبًا، من إنتاج شركة الجيوشي للسيارات، وعدد ٣ عربات نصف نقل لخدمة الاحتياجات اللوجستية للمستشفيات الجامعية.

واكد" النعماني" أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بمنظومة المستشفيات الجامعية، ليس فقط من خلال تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المنشآت الطبية، ولكن أيضًا من خلال توفير وسائل نقل آمنة ومجهزة تضمن سرعة الحركة وكفاءة الأداء، خاصة في ظل تزايد حجم الخدمات الطبية المقدمة لمواطني محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، عن شكره وتقديره لرئيس الجامعة على دعمه المتواصل للقطاع الطبي، مؤكدًا أن توفير هذه الوسائل سيُحدث نقلة نوعية في خدمة الفرق الطبية، ويعكس اهتمام إدارة الجامعة بتحسين جودة الخدمات المقدمة داخل المستشفيات.

وأكد الدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن الأتوبيسات الجديدة ستُسهم في تسهيل حركة الأطباء والفرق الطبية بين مواقع العمل المختلفة، مما يضمن سرعة التدخل في الحالات الطارئة، ويزيد من كفاءة منظومة العمل داخل المستشفيات الجامعية.

كما أوضح عمرو عبد الرحيم، مدير التوجيه المالي والإداري بالجامعة، أن الأتوبيسات مجهزة بمستوى عالٍ من الراحة والتقنيات الحديثة، وتشمل فتحات تكييف بكل مقعد ووصلات USB لاستخدام الأجهزة الإلكترونية أثناء التنقل.