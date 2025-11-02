بعد اعترافه بقتل زوجته الحامل بسبب الموبايل.. حبس ثلاثيني 4 أيام في سوهاج

أمرت النيابة العامة، بحبس عامل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اعترافه بقتل زوجته الحامل في شهرها التاسع، بمركز طهطا شمال محافظة سوهاج؛ إثر مشادة كلامية بينهما داخل منزلهما بقرية بنهو بسبب هاتف محمول.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمقتل ربة منزل داخل منزلها بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت قوة من وحدة المباحث إلى مكان البلاغ، وتبيّن أن المجني عليها تُدعى “م. ع. أ”، 25 عامًا، ربة منزل، وحامل في شهرها التاسع، لقيت مصرعها متأثرة بعدة ضربات متفرقة بالرأس والجسد باستخدام ماسورة حديدية، على يد زوجها “م. س. أ”، 30 عامًا، عامل، عقب خلاف نشب بينهما بسبب «الموبايل».

واعترف المتهم في التحقيقات بارتكاب الجريمة، مؤكدًا أن الخلاف خرج عن السيطرة بعدما احتدم النقاش بينهما، فاعتدى عليها بالضرب حتى سقطت جثة هامدة.

وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة بدقة، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع تكليف المباحث بتكثيف التحريات حول الواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.