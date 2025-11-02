قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب اليوم الأحد 2-11-2025.. تحديثات جميع الأعيرة
اشتعال ناقلة نفط روسية وسط هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية في البحر الأسود
تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية يناير المقبل
بعد جدل مواقع التواصل.. ماهى حقيقة إلغاء رونالدو متابعة روبن نيفيز؟
رئيسا وزراء مصر ولبنان يشهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون بين البلدين
اتحاد الأطباء العرب يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بافتتاح المتحف المصري الكبير
مصدر أمنى ينفى وقوع انفجار بالطريق الدائرى.. ويؤكد : واقعة قديمة تروجها الجماعة الإرهابية
سفير بولندا بالقاهرة: افتتاح المتحف الكبير دليل على عظمة مصر وشعبها
الشعب الجمهوري يعلن دعمه الكامل لمسيرة الدولة في بناء الجمهورية الجديدة
مدبولي: حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان بلغ مليار دولار بنهاية 2024
مدبولي: هناك توجيه من الرئيس بتقديم جميع صور الدعم الممكنة لحكومة دولة لبنان الشقيقة
نادر الببلاوي: افتتاح المتحف المصري الكبير لحظة فارقة في مسيرة مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

مجلس جامعة سوهاج الأهلية يعقد جلسته الثالثة ويوافق على عدد من القرارات الهامة

سوهاج _ أنغام الجنايني

عقد مجلس جامعة سوهاج الأهلية جلسته رقم ٣ لشهر أكتوبر ٢٠٢٥ برئاسة الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، والدكتور حسين عبد الحافظ نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية و أعضاء المجلس، وذلك بمقر الجامعة.

وقال "النعماني" إن المجلس وافق علي عدد من القرارات، ومنها  تخصيص نسبة ٥٪؜ لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الحاصلين على شهادة stem من إجمالي المنح الدراسية المقدمة من الجامعات الأهلية.

جامعة سوهاج

والموافقة على اعتماد الرسوم الدراسيه لطلاب المنح بكليات الطب والحاسبات والهندسة الممولة من البنك المركزي وبنك ناصر الإجتماعي للعام الجامعي ٢٠٢٥ -٢٠٢٦.

واضاف "النعماني" انه تم الموافقه علي اعداد الكتاب الجامعيي الخاص بالفصل الدراسي الاول للعام ٢٠٢٥-٢٠٢٦ واتاحته علي المنصه التعليميه، وعقد الاختبارات الالكترونية للطلاب بمركز الاختبارات الالكترونية بالجامعة الحكومية ووضع جدول زمني للتدريب حتى ١٣ نوفمبر الجاري.

وذلك إلى جانب اعلان درجات اعمال السنه ميدتيرم والشفوي والعملي بعد الانتهاء من كل امتحان للفصل الدراسي الاول للعام الجامعي ٢٠٢٥ -٢٠٢٦.

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

سعر الذهب

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 2-11-2025

شريهان

مكالمة عاطفية على الهواء .. «شريهان»: مش عارفة ألملم مشاعري ده تتويج على أرض بلدي

ترامب

إنذار أمريكي إلى نيجيريا: تحركوا فورًا أو سنقوم بالتدخل .. لهذا السبب

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

محمد صلاح

المجد إرث من أجداده .. ليفربول يتغنّي بـ محمد صلاح

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمصري .. والقنوات الناقلة

الذهب

بكام عيار 21؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

ضمن مبادرة صحح مفاهيمك.. مديرية أوقاف بورسعيد تنظّم جولة تثقيفية للأطفال لزيارة المعالم السياحية

صحح مفاهيمك.. أوقاف بورسعيد تنظّم جولة تثقيفية للأطفال لزيارة المعالم السياحية

مفتي الجمهورية يستقبل وزير الشئون الإسلامية السنغافوري

مفتي الجمهورية: تعزيز التعاون بين دار الإفتاء والجامعة الإسلامية بسنغافورة

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام قالون عن الإمام نافع.. اليوم

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام قالون عن الإمام نافع.. اليوم

إدارة التراث الحضارى بالشرقية تعقد ندوة توعوية لطلاب مدرسة " الأمل للصم وضعاف السمع"

عمرو دياب يرتدي مفتاح الحياة ويحيي المتحف المصري الكبير فى حفله بدبي

طعمه تحفة.. طريقة عمل البرجر المنزلي بنصف كيلو لحمة مفرومة بطريقة سهلة

فخامة في ضوء التاريخ.. أناقة فساتين وإطلالات دبلوماسية للحضور بحفل افتتاح المتحف الكبير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

