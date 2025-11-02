مجلس جامعة سوهاج الأهلية يعقد جلسته الثالثة ويوافق على عدد من القرارات الهامة

عقد مجلس جامعة سوهاج الأهلية جلسته رقم ٣ لشهر أكتوبر ٢٠٢٥ برئاسة الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، والدكتور حسين عبد الحافظ نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية و أعضاء المجلس، وذلك بمقر الجامعة.

وقال "النعماني" إن المجلس وافق علي عدد من القرارات، ومنها تخصيص نسبة ٥٪؜ لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الحاصلين على شهادة stem من إجمالي المنح الدراسية المقدمة من الجامعات الأهلية.

جامعة سوهاج

والموافقة على اعتماد الرسوم الدراسيه لطلاب المنح بكليات الطب والحاسبات والهندسة الممولة من البنك المركزي وبنك ناصر الإجتماعي للعام الجامعي ٢٠٢٥ -٢٠٢٦.

واضاف "النعماني" انه تم الموافقه علي اعداد الكتاب الجامعيي الخاص بالفصل الدراسي الاول للعام ٢٠٢٥-٢٠٢٦ واتاحته علي المنصه التعليميه، وعقد الاختبارات الالكترونية للطلاب بمركز الاختبارات الالكترونية بالجامعة الحكومية ووضع جدول زمني للتدريب حتى ١٣ نوفمبر الجاري.

وذلك إلى جانب اعلان درجات اعمال السنه ميدتيرم والشفوي والعملي بعد الانتهاء من كل امتحان للفصل الدراسي الاول للعام الجامعي ٢٠٢٥ -٢٠٢٦.