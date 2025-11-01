مدير أمن سوهاج يتابع ميدانيًا تأمينات احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير .. صور

في إطار توجيهات وزارة الداخلية برفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف محافظات الجمهورية، تابع اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، الحالة الأمنية والمرورية بالشوارع والميادين العامة بالمحافظة، بالتزامن مع الاستعدادات لاحتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير.

وشملت جولة مدير الأمن ميادين الثقافة، والمحطة، والتحرير، والكورنيش الشرقي والغربي، وعددًا من المحاور الحيوية بمراكز ومدن المحافظة.

أمن سوهاج

للتأكد من جاهزية القوات وانتشار الخدمات الأمنية والمرورية بمحيط الكنائس والمنشآت الحيوية ومداخل المدن؛ تحسبًا لأي طارئ ولضمان تأمين احتفالات المواطنين.

وخلال جولته الميدانية، شدد مدير الأمن على ضرورة اليقظة التامة، وحُسن معاملة المواطنين، وتسهيل الحركة المرورية بالشوارع الرئيسية، خاصة في أوقات الذروة، مع التنسيق الكامل بين إدارات المرور والمرافق والحماية المدنية.

كما تابع مدير الأمن غرفة العمليات الرئيسية بمديرية الأمن التي تعمل على مدار الساعة، لمتابعة البث المباشر لفعاليات الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، وتلقي البلاغات الميدانية بشكل فوري لسرعة التعامل معها.