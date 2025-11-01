قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو أديب عن افتتاح المتحف الكبير: يحمل معاني إنسانية كثيرة
بعد افتتاح المتحف الكبير .. الجفري يستشهد بوصف ابن خلدون عن مصر
صدفة غيرت وجه التاريخ | حكاية الطفل المصري قائد العالم لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.. من هو حسين عبدالرسول؟
أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد مشاركتها فى حفل افتتاح المتحف الكبير
الإصلاح والنهضة: المتحف المصري الكبير إنجاز يُثبت عظمة مصر في ظل توحد الرؤية والإرادة
برلماني: المتحف المصري الكبير إنجاز حضاري يعكس عظمة مصر الجديدة في عهد الرئيس السيسي
حسام وإبراهيم حسن: سعداء بمواصلة الإنجازات في عهد الرئيس السيسي بافتتاح المتحف الكبير
من باريس إلى نيودلهي .. افتتاح المتحف المصري الكبير حديث الصحافة العالمية
رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026
صحيفة عبرية: أزمة تجنيد الحريديم تعمق الانقسام الوجودي في إسرائيل
أحمد موسى: الرئيس السيسي يفتتح الآن قاعة توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير
قيادي بالجبهة الوطنية: مشهد افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة حضارية ملهمة
محافظات

مدير أمن سوهاج يتابع ميدانيًا تأمينات احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير .. صور

جانب من جولة مدير أمن سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في إطار توجيهات وزارة الداخلية برفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف محافظات الجمهورية، تابع اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، الحالة الأمنية والمرورية بالشوارع والميادين العامة بالمحافظة، بالتزامن مع الاستعدادات لاحتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير.

وشملت جولة مدير الأمن ميادين الثقافة، والمحطة، والتحرير، والكورنيش الشرقي والغربي، وعددًا من المحاور الحيوية بمراكز ومدن المحافظة.

أمن سوهاج

للتأكد من جاهزية القوات وانتشار الخدمات الأمنية والمرورية بمحيط الكنائس والمنشآت الحيوية ومداخل المدن؛ تحسبًا لأي طارئ ولضمان تأمين احتفالات المواطنين.

وخلال جولته الميدانية، شدد مدير الأمن على ضرورة اليقظة التامة، وحُسن معاملة المواطنين، وتسهيل الحركة المرورية بالشوارع الرئيسية، خاصة في أوقات الذروة، مع التنسيق الكامل بين إدارات المرور والمرافق والحماية المدنية.

كما تابع مدير الأمن غرفة العمليات الرئيسية بمديرية الأمن التي تعمل على مدار الساعة، لمتابعة البث المباشر لفعاليات الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، وتلقي البلاغات الميدانية بشكل فوري لسرعة التعامل معها.

