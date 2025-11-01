قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قيبل افتتاح المتحف المصري الكبير .. سعر الذهب مساء اليوم السبت 1-11-2025
بث مباشر في المحافظات .. خريطة توزيع شاشات عرض افتتاح المتحف المصري الكبير
محافظ الجيزة: المتحف المصري الكبير رسالة تؤكد أن مصر كانت وستظل منارةً للعلم والثقافة والفن
حصريا ولأول مرة.. أحمد موسى يعرض فيديو لمركب خوفو من الداخل
وزيرة الثقافة الأردنية: مصر تمثل للمملكة نموذجا حضاريا في بناء المستقبل الثقافي
انت مش بيتر كراوتش .. شيكابالا يوجّه رسالة صادمة لـ حسين الشحات لهذا السبب
تويوتا ولكزس تؤكدان استخدام هذا المحرك في سياراتهما الرياضية القادمة
شاهد.. فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير بشوارع وميادين المحلة الكبرى
الاحتلال الإسرائيلي يعزل قرية بريف القنيطرة بسوريا.. صور
قبل الافتتاح.. تعرف على الطرق والتحويلات المرورية حول المتحف المصري الكبير
بث مباشر| بدء مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير
79 وفدا رسميا.. أحمد موسى: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث استثنائي في تاريخ الثقافة والحضارة
محافظات

ميادين سوهاج تتحول لساحات فرح وطنية استعدادًا لبث افتتاح المتحف الكبير

ميدان صينية أخميم بمحافظة سوهاج
ميدان صينية أخميم بمحافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في أجواء احتفالية غير مسبوقة، اكتست ميادين محافظة سوهاج بالأنوار والأعلام الوطنية استعدادًا لحدث تاريخي ينتظره المصريون والعالم، وهو افتتاح المتحف المصري الكبير، والمقرر انطلاق فعالياته مساء اليوم، السبت.

وشهدت شوارع وميادين المحافظة حالة من الحراك الكبير، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية برئاسة اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ الإقليم، رفع درجة الاستعداد القصوى بالتنسيق مع الوحدات المحلية.

لتأمين البث المباشر للحدث العالمي عبر شاشات عرض ضخمة جرى تركيبها في الميادين العامة بمختلف مراكز المحافظة.

شاشات العرض تغزو ميادين سوهاج

وتزينت ميادين سوهاج الرئيسية، ومنها ميدان الثقافة، وميدان صينية أخميم، وميدان العارف بالله، وميدان الشبان المسلمين، وميدان المدينة الطبية، بالأعلام المصرية وصور المتحف الكبير، في مشهد وطني يبرز فخر الأهالي بالحضارة المصرية العريقة.

كما شهدت الشوارع المحيطة انتشارًا مكثفًا لقوات الأمن لتنظيم الحركة المرورية وتيسير دخول المواطنين إلى ساحات العرض.

وأكد محافظ سوهاج أن بث فعاليات الافتتاح في الميادين يأتي في إطار توجيهات الدولة لإتاحة الفرصة أمام المواطنين في كل ربوع مصر لمشاركة الوطن فرحته بهذا الحدث التاريخي، مشيرًا إلى أن المتحف المصري الكبير يمثل أحد أعظم المشروعات الثقافية في القرن الحادي والعشرين.

هكذا تحولت سوهاج اليوم إلى لوحة وطنية مضيئة، تشارك مصر كلها لحظة مجدها وحضارتها من قلب الصعيد، حيث الميادين تنبض بالحياة وشاشات العرض تحكي قصة أمة خالدة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج ميدان صينية أخميم أخميم المتحف المصري المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير شاشات

