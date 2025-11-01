ميادين سوهاج تتحول لساحات فرح وطنية استعدادًا لبث افتتاح المتحف الكبير

في أجواء احتفالية غير مسبوقة، اكتست ميادين محافظة سوهاج بالأنوار والأعلام الوطنية استعدادًا لحدث تاريخي ينتظره المصريون والعالم، وهو افتتاح المتحف المصري الكبير، والمقرر انطلاق فعالياته مساء اليوم، السبت.

وشهدت شوارع وميادين المحافظة حالة من الحراك الكبير، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية برئاسة اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ الإقليم، رفع درجة الاستعداد القصوى بالتنسيق مع الوحدات المحلية.

لتأمين البث المباشر للحدث العالمي عبر شاشات عرض ضخمة جرى تركيبها في الميادين العامة بمختلف مراكز المحافظة.

شاشات العرض تغزو ميادين سوهاج

وتزينت ميادين سوهاج الرئيسية، ومنها ميدان الثقافة، وميدان صينية أخميم، وميدان العارف بالله، وميدان الشبان المسلمين، وميدان المدينة الطبية، بالأعلام المصرية وصور المتحف الكبير، في مشهد وطني يبرز فخر الأهالي بالحضارة المصرية العريقة.

كما شهدت الشوارع المحيطة انتشارًا مكثفًا لقوات الأمن لتنظيم الحركة المرورية وتيسير دخول المواطنين إلى ساحات العرض.

وأكد محافظ سوهاج أن بث فعاليات الافتتاح في الميادين يأتي في إطار توجيهات الدولة لإتاحة الفرصة أمام المواطنين في كل ربوع مصر لمشاركة الوطن فرحته بهذا الحدث التاريخي، مشيرًا إلى أن المتحف المصري الكبير يمثل أحد أعظم المشروعات الثقافية في القرن الحادي والعشرين.

هكذا تحولت سوهاج اليوم إلى لوحة وطنية مضيئة، تشارك مصر كلها لحظة مجدها وحضارتها من قلب الصعيد، حيث الميادين تنبض بالحياة وشاشات العرض تحكي قصة أمة خالدة.