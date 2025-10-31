قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأوضاع في الفاشر تزداد سوءا.. واستهداف مباشر للمدنيين والمستشفيات
اهتمام إعلامي عالمي بافتتاح المتحف المصري الكبير كأكبر حدث تاريخي منتظر
تزامناً مع ختام مولده.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدسوقي | صور
منع الإنجاب حرام شرعا.. أزهري يهاجم تصريحات الفنان عباس أبو الحسن
القادة والزعماء يتوافدون..أحمد موسى: العالم كله عنده حدث واحد اسمه المتحف المصري الكبير
ليلة الحدث العالمي.. أحمد موسى من أمام المتحف الكبير: كلنا فخورين بمصر
روسيا والأردن تلغيان متطلبات تأشيرة السفر بينهما اعتبارا من 13 ديسمبر المقبل
طلاب إعلام الأهلية بالإسكندرية يطلقون 3 مبادرات توعوية
كيفية التأمين على العمالة غير المنتظمة 2025.. المستندات المطلوبة
أحمد جابر: المتحف المصري الكبير فخر للأمة ورسالة من الرئيس السيسي تؤكد عظمة مصر
الأقدم والأحداث.. تعرف على محتويات المتحف المصري بالتحرير والمتحف الكبير
تعرف على الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لأول مرة.. جامعة سوهاج ضمن أفضل الجامعات عالميًا في تصنيف ليدن 2025

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة حققت إنجازًا علميًا جديدًا بإدراجها ضمن تصنيف ليدن الهولندي (CWTS Leiden Ranking) لعام 2025، والذي يُعد من أهم التصنيفات البحثية الدولية المعتمدة على تحليل الإنتاج العلمي للجامعات حول العالم وفق منهجيات دقيقة ومؤشرات كمية موضوعية.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة الجهود المستمرة التي تبذلها الجامعة لتطوير منظومة البحث العلمي ودعم النشر الدولي، حيث ظهرت الجامعة في النسخة المفتوحة من التصنيف (CWTS Leiden Ranking Open Edition 2025) ضمن قائمة الجامعات المصرية المتميزة.

جامعة سوهاج

وذلك بعد إدراج 29 جامعة مصرية من بين 2800 جامعة عالمية، وجاءت جامعة سوهاج في المركز السابع عشر على مستوى الجامعات المصرية المدرجة.

وأكد “النعماني” أن إدراج الجامعة في هذا التصنيف الدولي المرموق يعكس نجاح خطط الجامعة في تعزيز مكانتها البحثية، وتشجيع الباحثين وأعضاء هيئة التدريس على النشر في مجلات دولية ذات تأثير مرتفع، مما يرفع من تنافسية الجامعة على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو عبد الحميد مدير مركز النشر العلمي بالجامعة، أن تصنيف ليدن الهولندي يعد أحد أبرز التصنيفات العالمية المعنية بتقييم الأداء البحثي للمؤسسات الأكاديمية.

ويصدر عن مركز دراسات العلوم والتكنولوجيا بجامعة ليدن في هولندا. ويعتمد التصنيف على مجموعة من المؤشرات الببليومترية التي تركز على جودة الأبحاث وتأثيرها، ومن بينها عدد المنشورات، ونسب الاستشهاد العلمي بها.

ومعدلات التعاون البحثي الدولي، ونسبة الأبحاث المنشورة بنظام الوصول الحر (Open Access)، بالإضافة إلى مؤشرات تتعلق بتنوع الباحثين وتوازن بيئة البحث العلمي داخل الجامعة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج جامعة سوهاج تصنيفات ليدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

المتحف المصري الكبير

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

سعر الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 31-10-2025

عبد الباسط عبد الصمد

وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

حلها بكرة.. أخطاء تتسبب في نفاد رصيد عداد الكهرباء

أسعار البنزين اليوم الجمعة

أسعار البنزين اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

الزمالك

كفاية كلام.. أحمد عبد الحليم يهاجم لاعبي الزمالك| تفاصيل

إيرلينج هالاند

حذارٍ من مشروب هالاند السحري.. قد يسبب التسمم

الزمالك

مقارنة بالأرقام بين الزمالك ووادي دجلة.. التفاصيل صادمة

بالصور

تزامناً مع ختام مولده.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدسوقي | صور

مسجد الدسوقي
مسجد الدسوقي
مسجد الدسوقي

لتشغيلها.. إشارة مرور تستغرق 10 أشهر و2.4 مليون دولار

إشارة مرور
إشارة مرور
إشارة مرور

بعد تفكك الهيكل.. عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم بعد سقوط شريط الإضاءة

تسلا
تسلا
تسلا

للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية.. تجميع 457 ألف طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصاريكتب: المتحف الكبير..افتتاح القرن الذي سيغيّر وجه السياحة في مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

المزيد