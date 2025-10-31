لأول مرة.. جامعة سوهاج ضمن أفضل الجامعات عالميًا في تصنيف ليدن 2025

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة حققت إنجازًا علميًا جديدًا بإدراجها ضمن تصنيف ليدن الهولندي (CWTS Leiden Ranking) لعام 2025، والذي يُعد من أهم التصنيفات البحثية الدولية المعتمدة على تحليل الإنتاج العلمي للجامعات حول العالم وفق منهجيات دقيقة ومؤشرات كمية موضوعية.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة الجهود المستمرة التي تبذلها الجامعة لتطوير منظومة البحث العلمي ودعم النشر الدولي، حيث ظهرت الجامعة في النسخة المفتوحة من التصنيف (CWTS Leiden Ranking Open Edition 2025) ضمن قائمة الجامعات المصرية المتميزة.

جامعة سوهاج

وذلك بعد إدراج 29 جامعة مصرية من بين 2800 جامعة عالمية، وجاءت جامعة سوهاج في المركز السابع عشر على مستوى الجامعات المصرية المدرجة.

وأكد “النعماني” أن إدراج الجامعة في هذا التصنيف الدولي المرموق يعكس نجاح خطط الجامعة في تعزيز مكانتها البحثية، وتشجيع الباحثين وأعضاء هيئة التدريس على النشر في مجلات دولية ذات تأثير مرتفع، مما يرفع من تنافسية الجامعة على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو عبد الحميد مدير مركز النشر العلمي بالجامعة، أن تصنيف ليدن الهولندي يعد أحد أبرز التصنيفات العالمية المعنية بتقييم الأداء البحثي للمؤسسات الأكاديمية.

ويصدر عن مركز دراسات العلوم والتكنولوجيا بجامعة ليدن في هولندا. ويعتمد التصنيف على مجموعة من المؤشرات الببليومترية التي تركز على جودة الأبحاث وتأثيرها، ومن بينها عدد المنشورات، ونسب الاستشهاد العلمي بها.

ومعدلات التعاون البحثي الدولي، ونسبة الأبحاث المنشورة بنظام الوصول الحر (Open Access)، بالإضافة إلى مؤشرات تتعلق بتنوع الباحثين وتوازن بيئة البحث العلمي داخل الجامعة.