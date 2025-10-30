رئيس جامعة سوهاج يلتقي طلابه ذوي الإعاقة ويشاركهم وجبة الغداء ضمن تمكين

التقى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اليوم، بمجموعة من الطلاب ذوي الإعاقة في حوار من القلب وذلك بمقر مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة الجديدة.

شاركهم وجبة الغداء في جو يسوده الود والتفاعل الإيجابي، حيث جاء ذلك علي هامش الافتتاح الرسمي للمبادرة الرئاسية "تمكين".

جامعة سوهاج

وأكد الدكتور حسان النعماني حرص الجامعة على دعم الطلاب ذوي الإعاقة وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات التي تضمن دمجهم داخل المجتمع الجامعي. وأشار إلى أن هذا الاهتمام يأتي اتساقًا مع توجيهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أولت أهمية كبيرة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ووفرت العديد من المبادرات والبرامج الداعمة لهم في مجالات التعليم والتأهيل والتمكين.

وخلال اللقاء داري حديث ابوي بين الطلاب ورئيس الجامعة، وأعرب الطلاب عن سعادتهم بهذا الحوار ومشاركته لهم الغداء، مؤكدين أن هذه اللفتة تعكس اهتمام الجامعة بهم وتقديرها لدمجهم في كافة الفعاليات.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد اللطيف عمران والدكتور حسين طه نواب رئيس الجامعة والمحاسب اشرف القاضي امين عام الجامعة، والدكتور طارق زكي مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة والدكتور ياسر عبد الفتاح الامين المساعد ونخبه من اعضاء هيئة التدريس.