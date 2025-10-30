مبادرة تمكين.. رئيس جامعة سوهاج يشارك الطلاب ذوي الهمم بمسيرة وماراثون

أطلق الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إشارة البدء لانطلاق الماراثون الطلاب ذوي الهمم "الإعاقات السمعية والبصرية" وسباق رياضي ضمن فعاليات مبادرة تمكين، والتى تُاتي برعاية الرئيس السيسي.

والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور كلا من الدكتور خالد عمران والدكتور حسين طه نواب رئيس الجامعة.

والدكتور محمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور طارق ذكي مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، والدكتور أحمد عاطف مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، ونخبة من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

جامعة سوهاج

وأكد النعماني على أن الماراثون يأتي في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لتمكين ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع الجامعي، وتأكيدًا لحرص الدولة على دعم أبنائها من ذوي القدرات الخاصة في مختلف المجالات.

ولفت إلى أن هذه الفعالية الرياضية ليست مجرد سباق فقط بل هي رسالة قوية بأن الأشخاص ذوي الإعاقة قادرون، وأن المجتمع يسعى لتمكينهم ودمجهم بصورة حقيقية رياضيًا، واجتماعيًا، وثقافيًا.

وأشار إلى أن هذه الفعالية تجسد رؤية جامعة سوهاج في تعزيز قيم الدمج و التكافؤ بين جميع أفراد المجتمع الجامعي.

وأضاف الدكتور حسين طه أن مبادرة "تمكين " تمثل رؤية وطنية شاملة لدمج وتمكين الطلاب من ذوي الهمم في مختلف المجالات، حيث تحرص إدارة الجامعة على تهيئة البيئة المناسبة مع إمكاناتهم وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات، وإظهار قدراتهم الخاصة والمميزة.

وأوضح الدكتور طارق ذكي أن الماراثون والسباق الرياضي لن يقتصر على الطلاب فقط، بل شمل أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجهاز الإداري، مشيراً أن الماراثون شهد مشاركة كبيرة من الطلاب ذوي الهمم.

ويؤكد مدى اهتمام الجامعة بمشاركة طلابها من الصم والبكم وذوي الإعاقات المختلفة بكافة الأنشطة الطلابية، والتى تتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم، وتضمن تحقيق مبدأ التكافؤ بين طلاب الجامعة، وعدم وجود فروق عنصرية بينهم وبين غيرهم من الطلاب.