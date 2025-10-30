تفاصيل احتفالات جامعة سوهاج بافتتاح المتحف المصري الكبير

قال حسن النعماني، رئيس جامعة سوهاج، إن المتحف المصري الكبير، سيسجل في التاريخ المصري، فالعالم أجمع يرى ما يحدث في مصر، متابعا: الجامعة دائما ما تقدر نا تبذله القيادة السياسية من جهود.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن ما يتم من القيادة السياسية من جهود يدل على أن مصر قادرة اقتصاديا وعسكريا وتاريخيا، ولها ريادة كبيرة في الشرق الأوسط، متابعا: قمنا بعرض أجزاء من المتحف المصري الكبير، وتاريخه.

واسترسل: طريقة بناء المتحف المصري الكبير، تعبر عن المصريين القدماء، حيث يبدأ بالهرم وينتهي بالأهرامات الثلاثة، مضيفا: نحن أصحاب العلم والتاريخ والحضارة القديمة.

ولفت إلى أن الشباب المصري أصبح واعي ولديه ولاء وانتماء للبلاد ويتابعون حدث افتتاح المتحف المصري الكبير، ويدركون مدى أهمية المتحف لكل مصري وللعالم أجمع أيضا.