الطرق مفتوحة للجميع.. وزارة الداخلية تنفي غلق الطرق بسبب افتتاح المتحف
الجيش اللبناني يعزًز من وجوده الأمني في بليدا
إعلام فلسطيني: الاحتلال نفذ 10 غارات جوية على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس فجر اليوم
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش قرر عدم توسيع المنطقة الخاضعة لسيطرته في غزة
الحلقة الأخيرة من مسلسل ابن النادي.. الشعلة يفوز على بيراميدز ويحقق المستحيل
أم مكة تواجه مصيرها.. حكاية بائعة فسيخ وصل دخلها اليومي إلى 120 ألف جنيه
انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي في معظم مناطق أوكرانيا
أهالي أجهور بطوخ يشيّعون جثامين ضحايا حادث انقلاب سيارة بترعة في القليوبية
مساعد وزير الخارجية: التواصل مع الجاليات المصرية والاستجابة لاحتياجاتهم من أولويات عمل الوزارة
ننشر نص الكلمة الموحدة المخصصة للحديث عن المتحف المصري الكبير بجميع المدارس اليوم
القومي للطفولة: برامج توعوية لتعزيز حقوق الطفل وتمكين مشاركته المجتمعية
الأرصاد تحذر المواطنين: أمطار خفيفة اليوم ونشاط للرياح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

تفاصيل احتفالات جامعة سوهاج بافتتاح المتحف المصري الكبير

إسراء صبري

قال حسن النعماني، رئيس جامعة سوهاج، إن المتحف المصري الكبير، سيسجل في التاريخ المصري، فالعالم أجمع يرى ما يحدث في مصر، متابعا: الجامعة دائما ما تقدر نا تبذله القيادة السياسية من جهود.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن ما يتم من القيادة السياسية من جهود يدل على أن مصر قادرة اقتصاديا وعسكريا وتاريخيا، ولها ريادة كبيرة في الشرق الأوسط، متابعا: قمنا بعرض أجزاء من المتحف المصري الكبير، وتاريخه.

واسترسل: طريقة بناء المتحف المصري الكبير، تعبر عن المصريين القدماء، حيث يبدأ بالهرم وينتهي بالأهرامات الثلاثة، مضيفا: نحن أصحاب العلم والتاريخ والحضارة القديمة.

ولفت إلى أن الشباب المصري أصبح واعي ولديه ولاء وانتماء للبلاد ويتابعون حدث افتتاح المتحف المصري الكبير، ويدركون مدى أهمية المتحف لكل مصري وللعالم أجمع أيضا.

المتحف المصري الكبير جامعة سوهاج القيادة السياسية الحضارة المصرية القديمة

زواج رسمي وطلاق سريع.. ماذا حدث لـ رحمة محسن خلال 24 ساعة؟

سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

المحكمة الاقتصادية بعد حبس أحمد حسام ميدو: تجاوز حدود النقد الرياضي وشهّر بالمجني عليه

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

عمري ما قطعت رزق حد.. شوبير يعلن بالدموع رحيله عن قناة الأهلي

اليوم.. طرح أولى حلقات مسلسل "ورد وشوكولاتة"

لقاء سويدان قبل افتتاح المتحف المصري الكبير: نحن أبناء النيل

خبر صعب جدا.. إنجي علاء تنعي المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

فستان قصير.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

