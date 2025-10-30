قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ننشر نص الكلمة الموحدة المخصصة للحديث عن المتحف المصري الكبير بجميع المدارس اليوم

ياسمين بدوي

حصل موقع صدى البلد على نص الكلمة الموحدة التي تم تقديمها اليوم في الاذاعة المدرسية بجميع مدارس جمهورية مصر العربية للحديث عن افتتاح المتحف المصري الكبير تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف.. حيث جاء نصها كالتالي :

أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات..

صباح يحمل عبق التاريخ ونفحات المجد، صباح مصري يفيض فخرًا بحضارةٍ علّمت الدنيا معنى الفن والعلم والبناء.

حديثنا اليوم عن أحد أعظم المشروعات الحضارية في القرن الحادي والعشرين… عن صرحٍ ينتظره العالم بشغفٍ وإعجاب… إنه المتحف المصري الكبير.

يقع المتحف المصري الكبير على بُعد خطوات من أهرامات الجيزة الخالدة، وكأنه امتداد طبيعي لتاريخٍ عريق بدأ منذ آلاف السنين.

فهو ليس مجرد متحف، بل أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة هي الحضارة المصرية القديمة، تلك التي ما زالت تبهر كل من يحاول أن يفهم سرّها وجمالها.

يضم المتحف أكثر من مائة ألف قطعة أثرية تروي فصولًا من تاريخنا الممتد من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر اليوناني الروماني، من بينها ٥٠ ألف قطعة أثرية ستعرض لأول مرة.

ومن أبرز ما يميزه، أنه سيعرض كنوز الملك توت عنخ آمون كاملة لأول مرة منذ اكتشاف مقبرته في وادي الملوك قبل أكثر من مئة عام.

كما يحتوي المتحف على قاعات عرض ضخمة، ومراكز للترميم، ومناطق تعليمية وثقافية، وحدائق ومساحات عامة تجعل منه مدينة متكاملة للفن والتاريخ والمعرفة.

والحدث الذي يملأ قلوبنا فخرًا هو أن المتحف المصري الكبير سيتم افتتاحه رسميًا يوم السبت المقبل، في احتفالٍ عالميٍّ ضخم تتجه إليه الأنظار من كل أنحاء العالم، لتؤكد على تصدر مصر المشهد الثقافي والحضاري.

المتحف المصري الكبير هو رسالة من أجيال الحاضر إلى أجداد الماضي، تقول لهم: “لن ننسى ما صنعتموه، وسنحافظ على تراثكم بكل حبٍّ واعتزاز".

وهو أيضًا رسالة من مصر إلى العالم أجمع تقول فيها: “هنا بدأت الحضارة… وهنا ستبقى إلى الأبد.”

أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات..

المتحف المصري الكبير لا يضم فقط آثارًا خالدة، بل يعكس ملامح هويتنا المصرية الأصيلة، ويُعلمنا أن التقدم لا يتحقق إلا إذا احترمنا تاريخنا العظيم، فلنرفع رؤوسنا عاليًا، فاليوم نتحدث عن ماضٍ صنع المجد، وغدٍ يصنع الأمل.

ومع افتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت المقبل، نُثبت للعالم أن مصر لا تزال — وستظل دائمًا — منارة الحضارة وموطن العظمة والخلود.

وفي كل يوم جديد، تزداد مصر إشراقًا بمشروعاتها القومية وحفاظها على تاريخها العريق.

فلنفتخر جميعًا ببلادنا، ولنجعل من هذا الحدث العالمي مصدرَ إلهامٍ يدفعنا لمواصلة بناء مستقبلٍ يليق بعظمة ماضينا، ولتغرسوا في أعماقكم الإيمان بتاريخ وطنكم العريق ومجده الخالد.

تحيا مصر… تحيا مصر… تحيا مصر

