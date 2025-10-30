قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ سوهاج يوقف معدية غير مرخصة بالبلينا.. ولجنة عاجلة لفحص الواقعة

جانب من الواقعة بسوهاج
جانب من الواقعة بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في استجابة فورية لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن استخدام عدد من طلاب إحدى المدارس التابعة للإدارة التعليمية بالبلينا لمعدية غير مرخصة لعبور إحدى الترع بنطاق مركز ومدينة البلينا.

وجَّه اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بتشكيل لجنة عاجلة لفحص ما ورد بالفيديو وإعداد تقرير مفصل حول الواقعة.

محافظة سوهاج

وأوضح المحافظ أن اللجنة ستكون برئاسة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مالك المعدية محل الشكوى، مؤكدًا حرص المحافظة على تطبيق القانون بكل حسم، وضمان سلامة المواطنين، وبخاصة الطلاب.

من جانبه أوضح يسري عثمان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا أنه فور ورود توجيهات محافظ سوهاج تم وقف العمل بالمعدية على الفور وذلك بالتنسيق مع مركز شرطة البلينا.

كما تم تحرير محضر للمالك لمزاولته نشاط بدون ترخيص، تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأشار "عثمان" إلى أن المنطقة التي تم تصوير الفيديو بها يوجد بها كوبري يبعد نحو 300 متر فقط عن موقع المعدية، يربط بين الجانبين ويخدم مدرسة برديس الإعدادية الجديدة بنين، مما يجعل استخدام المعدية المخالفة أمرًا غير مبرر، فضلًا عن تعريض حياة مستخدميها للخطر.

ووجَّه محافظ سوهاج جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ومراجعة جميع المعديات والمعابر النهرية بنطاق المحافظة.

للتأكد من سلامتها القانونية والفنية، وتوفير أقصى درجات الحماية والأمان للمواطنين، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات قد تهدد سلامة الأرواح.

