رئيس جامعة سوهاج: ندرك قيمة بلدنا.. وفخورون بافتتاح المتحف المصري الكبير

أكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن طلاب الجامعة يتمتعون بوعي وطني كبير ويدركون قيمة بلدهم وحضارتهم العريقة، مشيرًا إلى أن عددًا من الطلاب تقدموا بمبادرة للاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير.

وأوضح النعماني خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الطلاب اقترحوا كذلك مشاركة الفنان محمد خميس في الاحتفالية ليتحدث عن الحضارة المصرية القديمة، تعبيرًا عن تقديرهم للتاريخ المصري ورغبتهم في المساهمة في هذا الحدث الوطني الكبير.

وأضاف أن الجامعة تسير بخطوات ثابتة نحو ربط الماضي بالحاضر والمستقبل من خلال الأنشطة الطلابية التي تعزز الهوية المصرية والانتماء الوطني.