أحمد موسى: فرحة عامة في مصر باقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الفرحة تعم جميع أنحاء مصر احتفالًا باقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن الحدث أصبح مصدر فخر وبهجة لكل المصريين.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن طلاب المدارس شاركوا في الاحتفالات بطريقتهم الخاصة، حيث أرسلوا صورا وهم يرتدون الزي الفرعوني تعبيرًا عن اعتزازهم بالحضارة المصرية، مؤكدًا أن هذه اللفتة الجميلة تجسد وعي النشء بقيمة الحدث وأهميته التاريخية.

وأشار إلى أن 450 قناة تلفزيونية ستنقل الحدث على الهواء مباشرة، بينما ستشارك متاحف عالمية كبرى مثل اللوفر الفرنسي والمتحف البريطاني في الاحتفال تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير، تقديرًا لمكانة مصر وحضارتها العريقة.

وأكد على أن الميادين الكبرى حول العالم ستعرض الحدث مباشرة، في مشهد يعبر عن فخر المصريين بهذا الإنجاز الذي يجسد عظمة التاريخ المصري وتفاني القائمين على المشروع.