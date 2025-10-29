مدير الترميم بالمتحف المصري الكبير: المشروع يعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية

أكد الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، أن افتتاح المتحف يمثل أكبر صرح ثقافي وحضاري تقدمه مصر للبشرية.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجمع في مكان واحد حضارة فريدة هي الحضارة المصرية القديمة، بما يعزز مكانة مصر بين المتاحف العالمية ويضيف لها بعدًا جديدًا على خريطة السياحة الدولية.

وقال زيدان، إن المتحف المصري الكبير يعد مؤسسة ثقافية حضارية على أعلى مستوى عالمي، ويضم مجموعة من أروع القطع الأثرية في التاريخ الإنساني، بدءًا من المسلة المعلقة، مرورًا بـالبهو العظيم الذي يحتضن تمثال الملك رمسيس الثاني، أحد أعظم ملوك الحضارة المصرية القديمة.

وأوضح أن من أبرز مكونات المتحف ما يُعرف بـ الدرج العظيم، الذي يُعد فريدًا من نوعه على مستوى المتاحف العالمية، إذ لا يوجد متحف آخر يعرض آثارًا على سلم بهذه الضخامة والجمال، وبكميات ضخمة من القطع التي تتجاوز أوزانها آلاف الأطنان.

وأكد، أن وراء كل قطعة أثرية قصة من الجهد والعمل قام بها المرممون والأثريون والمهندسون والعمال المصريون للوصول إلى هذا المستوى من الإبهار.