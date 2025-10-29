هل سيتم غلق الطرق أثناء احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير؟.. أحمد موسى يكشف التفاصيل

نفى الإعلامي أحمد موسى ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق عدد من الطرق خلال احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن ما سيجري هو تحويلات مرورية محدودة بعيدًا عن الطرق الرئيسية لتسهيل الحركة وتنظيم المرور.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة الداخلية ستُصدر بيانًا رسميًا خلال الساعات المقبلة لتوضيح تفاصيل الحركة المرورية، مؤكدًا أنه لن يتم إغلاق أي طريق رئيسي كما تردد.

وأضاف أن الدولة تعمل على أدق التفاصيل استعدادا للاحتفال، مشيرا إلى أن الهدف هو تأمين الحدث العالمي دون التأثير على المواطنين أو تعطيل حركة المرور.