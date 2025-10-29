قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استعدادا للافتتاح.. وزيرة التنمية المحلية تتفقد أعمال النظافة والتجميل بمحيط المتحف المصري الكبير
ناصر تركي: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث تاريخي لمصر والعالم
بسنت شوقي تنتقد استخدام جملة الحمد لله الذي عافانا لهذا السبب
مواعيد عمل مترو الأنفاق في التوقيت الشتوي 2025 بعد تغيير الساعة
جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي وبتروجت
إعلام عبري: إسرائيل تبقي على حدود سيطرتها في غزة رغم اتهاماتها لحماس بالخروقات
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل لن توسع مناطق سيطرتها على قطاع غزة ولن تغير مكان الخط الأصفر
بدءًا من الجمعة.. المواعيد الجديدة للمترو والقطار الخفيف بالتوقيت الشتوي
وفاة المغني بهاء خليل نجم برنامج ذا فويس بشكل غامض
الورداني: الحضارة المصرية آية من آيات الله وكتاب مفتوح للتوحيد والجمال
بحضور النائب محمد أبوالعينين.. وزير الصحة يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع ميديافا لتطوير التركيبات الدوائية
علي السيد: مصر دولة كبيرة ذات ثقل في المنطقة وقادرة على إدارة معاركها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

هل سيتم غلق الطرق أثناء احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير؟.. أحمد موسى يكشف التفاصيل

إسراء صبري

نفى الإعلامي أحمد موسى ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق عدد من الطرق خلال احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن ما سيجري هو تحويلات مرورية محدودة بعيدًا عن الطرق الرئيسية لتسهيل الحركة وتنظيم المرور.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة الداخلية ستُصدر بيانًا رسميًا خلال الساعات المقبلة لتوضيح تفاصيل الحركة المرورية، مؤكدًا أنه لن يتم إغلاق أي طريق رئيسي كما تردد.

وأضاف أن الدولة تعمل على أدق التفاصيل استعدادا للاحتفال، مشيرا إلى أن الهدف هو تأمين الحدث العالمي دون التأثير على المواطنين أو تعطيل حركة المرور.

الإعلامي أحمد موسى أحمد موسى افتتاح المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد عودتهما من الجونة.. وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-10-2025

تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث

لا نتدخل في الأمور الشخصية.. أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة رحمة محسن| خاص

الابن الجاحد ينهي حياة والده بقرية ميت حبيش بطنطا.. تفاصيل صادمة

كريم فهمي يخرج عن صمته ويرد على واقعة طرده من مهرجان الجونة

ترشيحاتنا

الورداني: المتحف المصري الكبير رسالة من نور.. وميلاد جديد لحضارة تجمع الإيمان بالجمال

هل للزوجة أن تتصدق من مصروف البيت دون إذن زوجها؟.. الإفتاء تجيب

حكم الدعاء على الميت الظالم وموقف الشرع من ذلك.. أمين الفتوى يوضح

سيارات خارقة تتنافس على لقب أسرع سيارة شرطة في العالم

أخبار السيارات| انفجار محركات جنرال موتورز وهوندا أمام القضاء بسبب عيوب التصنيع

فقدان الثقة في الوكلاء وتباطؤ المبيعات.. سوق السيارات إلى أين؟

إلهام عبد البديع أحدث المنضمين لـ السرايا الصفرا.. خاص

فيديو

مصطفى قمر يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد بعنوان اللي كبرناه.. فيديو

أولى أغنيات مدين بصوته "بعد فراقك".. فيديو

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

من الغناء الشعبي للدراما.. الحاجة نبيلة تحقق حلم الحج بعد أغنية “هات إيديك يا ولا”

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

