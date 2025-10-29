قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

مجدي شاكر: أنظار العالم تتجه لمصر مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير

محمد البدوي

أكد مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن العالم أجمع يترقب افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يعد أحد أهم المشروعات الثقافية والحضارية في القرن الحادي والعشرين، لما يمثله من نقلة نوعية في عرض التراث المصري القديم وتقديمه بصورة تليق بعظمة الحضارة المصرية.

التراث المصري القديم 

وأوضح “شاكر” خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة المحور أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير وتأهيل كافة الطرق والمحاور المؤدية إلى المتحف، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة كانت تمثل التحدي الأكبر أمام شركات السياحة في السابق، نظرًا لصعوبة وصول الأفواج السياحية بسهولة إلى المنطقة.

مرافق سياحية متكاملة،

وأضاف كبير الأثريين أن التطوير الشامل الذي شهدته المنطقة المحيطة بالمتحف حوّلها إلى ما يشبه مدينة متكاملة تضم بنية تحتية متطورة، ومناطق خدمات، ومرافق سياحية متكاملة، بما يسهم في تعزيز تجربة الزائرين من مختلف دول العالم.

افتتاح المتحف المصري الكبير 

واختتم شاكر تصريحاته بالتأكيد على أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون حدثًا تاريخيًا عالميًا يعيد لمصر مكانتها الرائدة على خريطة السياحة والثقافة الدولية، ويجسد رؤية الدولة في الاهتمام بتراثها العظيم وتقديمه للعالم بأحدث الأساليب المتحفية.

