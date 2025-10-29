قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتابع ميدانيا اللمسات النهائية استعدادا لاحتفالية افتتاح المتحف الكبير
الأمم المتحدة تدين الانتهاكات في الفاشر والغارات الإسرائيلية في غزة
الساعة ستتأخر 60 دقيقة.. تطبيق التوقيت الشتوي رسميًا في مصر غدًا
حكاية عروس جسر السويس.. كشفت علاقات زوجها فقـ.تلها بعد 90 يوم زواج
مواعيد السوبر المصري بدولة الإمارات
أحمد موسى يشوق المتابعين: سنعرض تفاصيل لأول مرة عن المتحف المصري الكبير يوم السبت
تحويلات مرورية وطرق بديلة يوم افتتاح المتحف المصري..حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
قطر: نضغط على حماس للإقرار بضرورة نزع سلاحها
"سلطانة الأفراح" رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر
︎وزيرة التضامن تتفقد جناح معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" بمطار شرم الشيخ
في ختام الأربعاء.. اللون الأخضر يسيطر على أداء أسواق المال العربية
المخرج ماندو العدل: سعيد بعرض ورد وشوكولاتة خارج موسم رمضان | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

22 شاشة عرض بالإسكندرية لنقل احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير

تجهيز اللافتات الاعلانية لعرض افتتاح المتحف المصري الكبير
تجهيز اللافتات الاعلانية لعرض افتتاح المتحف المصري الكبير
أحمد بسيوني

أعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، عن تجهيز شاشات عرض عملاقة بعدد من المناطق الحيوية بالمحافظة، لنقل احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، يوم السبت المقبل 1 نوفمبر، وذلك في إطار حرص المحافظة على إتاحة الفرصة أمام المواطنين لمتابعة هذا الحدث السياحي والثقافي العالمي. 

 وأضاف محافظ الإسكندرية ، بأنه يتم تركيب ٢٢ شاشة عرض كبرى في :(دوران الشاطبي أمام مستشفى الشاطبي-محطة الرمل - حديقة سعد زغلول -ميدان المنشية- ميدان صفية زغلول - شارع قناة السويس الحارة البطيئة قبل مطلع كوبري محرم بك -كوبري محرم بك المتجه للكورنيش -الجزيرة الوسطى أمام كارفور - أمام اشارة مرور صف كارفور - داخل نادي سموحة- منطقة سبا باشا طريق الكورنيش- قبل مدخل شارع النقل والهندسة بمنطقة سموحة-أمام فندق جولدن جويل سيدي جابر -شارع المشير منطقة سيدي جابر -مساكن مصطفى كامل -ستانلي - منطقة بئر مسعود -دوران جيهان -شاطئ المحروسة - ميدان المندرة- ميدان شهر العسل- بجوار حي العجمي) وذلك لنقل احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت المقبل، هذا بالإضافة إلى عرض المادة الإعلانية الخاصة بالترويج لهذا الحدث العالمي الضخم  على اللوحات الإعلانية وشاشات العرض المتاحة بالطرق والمحاور المرورية الرئيسية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص المحافظة على إشراك أبناء الإسكندرية في هذه اللحظة التاريخية المهمة التي تُعد تجسيدًا لعظمة الحضارة المصرية القديمة، مضيفاً بأن هذا الحدث الثقافي العالمي الكبير يُمثل علامة فارقة في مسيرة الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة، ويعكس الرؤية المستنيرة للدولة في الحفاظ على الهوية الوطنية وصون التراث الإنساني من خلال تنفيذ أحد أضخم المشاريع الثقافية والسياحية على مستوى العالم .

الإسكندرية المتحف المصري افتتاح ميادين لافتات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

حالة الطقس

الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

الدكتور أحمد نعينع

نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-10-2025

الذهب

تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث

ترشيحاتنا

ماجد هلال

عمرو سلامة ينعى المصور ماجد هلال ويطالب بالتحقيق في واقعة وفاته الغامضة

المصور ماجد هلال

بعد عودتهما من الجونة.. وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

أشرف زكي وروجينا

وصول أشرف زكي وروجينا الجزائر لحضور مهرجان وهران

بالصور

سيارات خارقة تتنافس على لقب أسرع سيارة شرطة في العالم

سيارة شرطة
سيارة شرطة
سيارة شرطة

أخبار السيارات| انفجار محركات جنرال موتورز وهوندا أمام القضاء بسبب عيوب التصنيع

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فقدان الثقة في الوكلاء وتباطؤ المبيعات.. سوق السيارات إلى أين؟

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

إلهام عبد البديع أحدث المنضمين لـ السرايا الصفرا.. خاص

إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع

فيديو

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد بعنوان اللي كبرناه.. فيديو

مدين

أولى أغنيات مدين بصوته "بعد فراقك".. فيديو

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الحاجة نبيلة هات ايديك ياولا

من الغناء الشعبي للدراما.. الحاجة نبيلة تحقق حلم الحج بعد أغنية “هات إيديك يا ولا”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد