وفاء مكي تتألق برشاقة لافتة في أحدث ظهور بكواليس فيلم «الأسير» | شاهد

فن وثقافة

وفاء مكي تتألق برشاقة لافتة في أحدث ظهور بكواليس فيلم «الأسير»

فيلم الأسير
فيلم الأسير

رصدت عدسة «صدى البلد» صورًا من كواليس تصوير فيلم «الأسير»، التي ظهرت خلالها الفنانة وفاء مكي برفقة أبطال العمل، وسط أجواء حماسية استعدادًا لعرض الفيلم قريبًا.

ويضم فيلم «الأسير» نخبة من الفنانين، من بينهم وفاء مكي، ولوسي، وهند عاكف، والفنان الجزائري نور الدين حسن، والفنان اللبناني باسم ربيع، إلى جانب محمود الصغير، وهو من تأليف وإخراج نور الدين علي.

يُذكر أن الفنانة وفاء مكي كشفت، في لقاء خاص مع موقع «صدى البلد»، عن سر رشاقتها اللافتة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدةً أنها خضعت لعملية تكميم المعدة، وهو ما ساعدها بشكل كبير على تحسين حالتها الصحية.

وأوضحت وفاء مكي أن قرارها بإجراء العملية جاء بعد تفكير طويل، حرصًا منها على الحفاظ على صحتها وجودة حياتها، مشيرةً إلى أنها تشعر حاليًا بتحسن كبير، سواء على المستوى الصحي أو النفسي.

وأكدت أن التكميم لم يكن هدفه الشكل فقط، بل كان خطوة ضرورية للتخلص من مشكلات صحية كانت تعاني منها، لافتةً إلى أنها تتابع حالتها مع الأطباء وتلتزم بنظام غذائي صحي بعد العملية.

وأضافت وفاء مكي أنها سعيدة بالنتائج التي حققتها حتى الآن.

فيلم الأسير اخبار الفن نجوم الفن

