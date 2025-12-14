أسيل رمزي تنضم لمسلسل «كله بيحب مودي» بدور محوري في رمضان 2026

انضمت الفنانة الشابة أسيل رمزي إلى فريق عمل مسلسل «كله بيحب مودي»، المقرر عرضه خلال رمضان 2026، حيث تُجسد خلال الأحداث شخصية ابنة النجم ياسر جلال، في دور محوري يؤثر على مسار الدراما.

ويُعد مسلسل «كله بيحب مودي» من الأعمال الدرامية المنتظرة، وهو من إخراج أحمد شفيق وتأليف أيمن سلامة، ويضم نخبة كبيرة من نجوم الفن، على رأسهم ياسر جلال، ميرفت أمين، آيتن عامر، ريهام الشناوي، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، مي سليم، جوري بكر، إيمان يوسف، إلى جانب عدد كبير من الفنانين.

وتشهد أحداث المسلسل مزيجًا من الدراما الاجتماعية والتشويق، حيث تدور القصة حول شخصية «مودي» والعلاقات المعقدة المحيطة به، في إطار إنساني مشوق.

ويُعد هذا العمل خطوة جديدة في مشوار أسيل رمزي الفني، التي تسعى من خلاله لتقديم أداء مختلف يلفت الأنظار، خاصة في ظل تعاونها مع كوكبة من نجوم الصف الأول.