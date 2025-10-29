حنان مطاوع تتألق بإطلالة فرعونية احتفاء بقرب افتتاح المتحف المصري الكبير

شاركت الفنانة حنان مطاوع، جمهورها، عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك”، صورة جديدة، ظهرت فيها مرتدية زيًا فرعونيًا أنيقًا، مستوحى من الحضارة المصرية القديمة؛ احتفاء بقرب افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأرفقت حنان مطاوع الصورة، بتعليق مؤثر، حيث كتبت: «حلوة يا بلدي».

الصورة لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين أشادوا بإطلالتها المميزة التي عكست فخرها بالهوية المصرية، وعبّر الكثيرون عن إعجابهم بفكرة المزج بين الفن والهوية الوطنية في هذه المناسبة التاريخية.

ويُعد افتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر له يوم السبت المقبل، 1 نوفبر 2025، حدثًا ثقافيًا عالميًا طال انتظاره، حيث يجسد عظمة الحضارة المصرية، ويضم آلاف القطع الأثرية النادرة التي تروي تاريخ الفراعنة على مر العصور.