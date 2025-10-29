غدا.. الإذاعة المدرسية في جميع المدارس عن المتحف المصري الكبير

أعلن الإعلامي أحمد موسى أن وزير التربية والتعليم وجّه بتخصيص الإذاعة المدرسية غدًا الخميس في جميع مدارس الجمهورية للحديث عن المتحف المصري الكبير، ضمن خطة للتوعية الثقافية والتاريخية لدى الطلاب.

وأوضح موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد أن القرار سيُعمم على كافة المدارس بمختلف المحافظات.

وأكد أن العديد من المدارس بدأت بالفعل في تخصيص فقرات إذاعية حول المتحف.

ووجّه الشكر للمدارس والطلاب على مشاركتهم الفعالة في الاحتفاء بهذا الحدث التاريخي، مشيدًا بجهودهم في دعم روح الانتماء والاعتزاز بالحضارة المصرية.