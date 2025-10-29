رئيس جامعة سوهاج: بث مباشر لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. فيديو

أكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن الطلبة في الجامعة واعون ويعرفون قيمة بلدهم، موضحًا أن عددًا من الطلاب جاءوا وعرضوا عليه الاحتفال بالمتحف المصري الكبير، كما عرضوا عليه مشاركة الفنان محمد خميس ليتحدث عن الحضارة المصرية.

وقال النعماني في لقائه مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن الطلبة فخورون ببلدهم وبأجدادهم المصريين القدماء، وبوسائلهم المختلفة، مضيفًا: إنه ذهب إلى معرض في بروكسل ووجد أدوات مصرية معروضة هناك، قائلاً: "ونحن بنقول للعالم كله إننا بنفتخر بالحضارة المصرية القديمة".

وأضاف أن طلاب جامعة سوهاج دائمًا يلتفون حول المناسبات التي تحمل العزة والانتصار، وبالتالي كان هناك حضور في القاعات خارج الجامعة، مؤكدًا أن الجامعة تسير بخطوات ثابتة لربط الماضي بالحاضر والمستقبل.

وأوضح أن الجامعة ستقوم بعمل بث مباشر لافتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت.