إيهاب عبد العال: برامج سياحية جديدة لربط المتحف المصري الكبير بالمناطق الأثرية

أكد إيهاب عبد العال، أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية، أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ برامج سياحية متكاملة تتيح للزوار الاستمتاع بزيارة المتحف المصري الكبير والمناطق الأثرية المحيطة به، ضمن خطة شاملة لتعزيز السياحة الثقافية.

وأوضح عبد العال، خلال حواره ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن المتحف المصري الكبير سيكون أحد أهم المقاصد الثقافية على مستوى العالم خلال الفترة المقبلة، نظرًا لما يقدمه من تجربة فريدة تجمع بين العراقة والتكنولوجيا الحديثة.

ولفت إلى أن افتتاح المتحف يمثل بداية مرحلة جديدة للسياحة المصرية، قائلًا إن هذا المشروع الضخم سيعيد رسم خريطة السياحة الثقافية في المنطقة والعالم.

وأكد أن مصر تمتلك حضارة فريدة وتاريخًا لا مثيل له يجعلها قادرة على تصدر المشهد العالمي في السياحة الثقافية، مشيدًا بالجهود الحكومية في تحسين الخدمات وتطوير المقاصد الأثرية لتقديم تجربة تليق بمكانة مصر بين دول العالم.