برلمانية: الترويج الرقمي للمتحف المصري الكبير ضرورة وطنية

أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أهمية الترويج الدعائي الرقمي الذكي الذي يواكب لغة العصر ويخاطب الجمهور العالمي بلغاته وثقافاته المختلفة في افتتاح وتشغيل المتحف المصري الكبير.

وشددت في تصريحات خاصة على أن المحتوى الرقمي أصبح اليوم الوسيلة الأكثر تأثيرا في تشكيل الانطباعات وصناعة الصورة الذهنية عن الدول.

وأوضحت “سليم” أن المتحف المصري الكبير بما يمتلكه من كنوز أثرية ومقتنيات نادرة يمثل منصة مثالية لبناء سردية رقمية عالمية عن الحضارة المصرية، عبر إنتاج أفلام وثائقية قصيرة، وجولات افتراضية ثلاثية الأبعاد، ومحتوى تفاعلي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن الاستثمار في الحملات الرقمية المترجمة إلى لغات عدة خاصة الأوروبية والآسيوية سيسهم في رفع معدلات الوعي الدولي بالمتحف، وتعزيز مكانة مصر كوجهة ثقافية وسياحية رائدة، مؤكدة أن القوة الناعمة لمصر تبدأ من قوة حضورها الرقمي.