وفاة المغني بهاء خليل نجم برنامج ذا فويس بشكل غامض
الورداني: الحضارة المصرية آية من آيات الله وكتاب مفتوح للتوحيد والجمال
بحضور النائب محمد أبوالعينين.. وزير الصحة يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع ميديافا لتطوير التركيبات الدوائية
علي السيد: مصر دولة كبيرة ذات ثقل في المنطقة وقادرة على إدارة معاركها
الجارحي يعلن توجيه نفقات حملته الانتخابية لصالح تطوير مستشفى الفيوم العام
برلماني: السياحة الصحية ركيزة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني
حزن في الأقصر.. الصور الأولى لضحايا الصعق الكهربائي بقنا
مصرع 4 أشخاص بصعق كهربائي أثناء عملهم بمزرعة في قنا
المالية: 6 فئات من العملات التذكارية لتخليد افتتاح المتحف المصري الكبير
الطفلة ريتاج الفلسطينية: أحمل معي مفتاح الدار لأعود إليها بعد تحرير أراضينا
بلاغ لفحص فيديوهات مخلة للمغنية رحمة محسن.. تفاصيل
الزمالك يصرف دفعة من مستحقات اللاعبين لتحفيزهم قبل مواجهة البنك الأهلي
برلمانية: الترويج الرقمي للمتحف المصري الكبير ضرورة وطنية

أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب،  أهمية  الترويج الدعائي الرقمي الذكي الذي يواكب لغة العصر ويخاطب الجمهور العالمي بلغاته وثقافاته المختلفة في افتتاح وتشغيل المتحف المصري الكبير.

وشددت في تصريحات خاصة على أن المحتوى الرقمي أصبح اليوم الوسيلة الأكثر تأثيرا في تشكيل الانطباعات وصناعة الصورة الذهنية عن الدول.

وأوضحت “سليم” أن المتحف المصري الكبير بما يمتلكه من كنوز أثرية ومقتنيات نادرة يمثل منصة مثالية لبناء سردية رقمية عالمية عن الحضارة المصرية، عبر إنتاج أفلام وثائقية قصيرة، وجولات افتراضية ثلاثية الأبعاد، ومحتوى تفاعلي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن الاستثمار في الحملات الرقمية المترجمة إلى لغات عدة خاصة الأوروبية والآسيوية  سيسهم في رفع معدلات الوعي الدولي بالمتحف، وتعزيز مكانة مصر كوجهة ثقافية وسياحية رائدة، مؤكدة أن القوة الناعمة لمصر تبدأ من قوة حضورها الرقمي.

بعد عودتهما من الجونة.. وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-10-2025

تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث

لا نتدخل في الأمور الشخصية.. أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة رحمة محسن| خاص

الابن الجاحد ينهي حياة والده بقرية ميت حبيش بطنطا.. تفاصيل صادمة

كريم فهمي يخرج عن صمته ويرد على واقعة طرده من مهرجان الجونة

الأهلي يتعادل مع بتروجت 1-1 ويفقد نقطتين في سباق الصدارة بالدوري

إبراهيم سعيد يهاجم لاعبي الأهلي: تريزيجيه متعاقد مع العارضة وزيزو بيلعب لنفسه

ميلود حمدي مرشح لأفضل مدرب في الجزائر

سيارات خارقة تتنافس على لقب أسرع سيارة شرطة في العالم

أخبار السيارات| انفجار محركات جنرال موتورز وهوندا أمام القضاء بسبب عيوب التصنيع

فقدان الثقة في الوكلاء وتباطؤ المبيعات.. سوق السيارات إلى أين؟

إلهام عبد البديع أحدث المنضمين لـ السرايا الصفرا.. خاص

مصطفى قمر يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد بعنوان اللي كبرناه.. فيديو

أولى أغنيات مدين بصوته "بعد فراقك".. فيديو

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

من الغناء الشعبي للدراما.. الحاجة نبيلة تحقق حلم الحج بعد أغنية “هات إيديك يا ولا”

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

