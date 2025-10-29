قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متى تجب زكاة الذهب وكيف تحسب؟.. محمود شلبي يجيب
هل سيتم غلق الطرق أثناء احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير؟.. أحمد موسى يكشف التفاصيل
مصدر أمني: لا صحة للمتداول عن إغلاق طرق بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير
فيديوهات خاصة وزواج سري.. القصة الكاملة لأزمة رحمة محسن
رسميا .. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء
برلمانية تطالب بتعديل قانون سن الطفل المصري ليتناسب مع طبيعة الجريمة ومستوى الإدراك
رئيس الوزراء يتابع ميدانيا اللمسات النهائية استعدادا لاحتفالية افتتاح المتحف الكبير
الأمم المتحدة تدين الانتهاكات في الفاشر والغارات الإسرائيلية في غزة
الساعة ستتأخر 60 دقيقة.. تطبيق التوقيت الشتوي رسميًا في مصر غدًا
حكاية عروس جسر السويس.. كشفت علاقات زوجها فقـ.تلها بعد 90 يوم زواج
مواعيد السوبر المصري بدولة الإمارات
أحمد موسى يشوق المتابعين: سنعرض تفاصيل لأول مرة عن المتحف المصري الكبير يوم السبت
برلمان

برلماني: الدعاية الرقمية تسهم في الترويج العالمي للمتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
محمد الشعراوي

قال النائب محمد موسى عضو مجلس الشيوخ، إن الترويج للمتحف المصري الكبير خطوة مهمة لجذب المزيد من الزوار، مشددا على ضرورة تحويل المتحف إلى منصة ثقافية وسياحية عالمية تعكس وجه مصر الحديث أمام العالم.

وأشار موسى إلى أن  إنتاج أفلام وثائقية قصيرة بالتعاون مع القنوات والمنصات العالمية المتخصصة في الثقافة والعلوم من الخطوات المهمة لترويج للمتحف، مؤكدًا أن مثل هذه المواد البصرية تسهم في تقديم قصة بناء المتحف ومقتنياته الفريدة بصورة جاذبة تمزج بين الفن والمعرفة، إضافة للتعاون مع أبرز المدونين وصنّاع المحتوى في مجالات السفر والسياحة حول العالم، مؤكدا أن هذا الأمر خطوة مهمة للوصول إلى فئات جديدة من الجمهور، وخاصة الشباب، من خلال توثيق تجاربهم داخل المتحف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح موسى أن إطلاق حملة دعائية رقمية موحدة تحمل شعار «اكتشف المتحف المصري الكبير.. اكتشف مصر»، مترجمة إلى لغات متعددة وتستهدف الأسواق الأوروبية والآسيوية، سيُسهم في إبراز عظمة المتحف وموقعه المميز بجوار الأهرامات، ويعزز مكانته كأيقونة ثقافية عالمية.

وأشاد النائب بمقترح مشاركة المتحف في المعارض السياحية الدولية الكبرى، مثل معرض برلين للسياحة والسفر ومعرض لندن العالمي، عبر أجنحة تفاعلية وتجارب افتراضية تتيح للجمهور حول العالم التعرف على قاعات المتحف ومقتنياته قبل زيارتهم لمصر، مؤكدا أن عقد شراكات مع شركات الطيران الوطنية والعالمية لإدراج المتحف ضمن برامجها السياحية وتقديم خصومات للزوار سيسهم بشكل مباشر في زيادة الإقبال الدولي، مشددًا على أن المزج بين الثقافة والإعلام الرقمي الحديث هو المفتاح الحقيقي للترويج لمصر عالميًا بما يليق بعظمة حضارتها وتاريخها الممتد عبر العصور.

