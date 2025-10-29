برلماني: ترويج القاهرة والجيزة للمتحف المصري الكبير يحولهما لعاصمة السياحة العالمية

أشاد اللواء هشام الشعينى عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب الجبهة الوطنية بمحافظة قنا بالجهود الكبيرة التي يبذلها الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة في تنفيذ حملة ترويجية غير مسبوقة استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن ما تشهده القاهرة والجيزة من تحركات دعائية وتنظيمية يعكس وعيًا حكوميًا متقدمًا بأهمية هذا المشروع الحضاري العملاق.



وأوضح " الشعينى " فى بيان له أصدره اليوم أن محافظة القاهرة التى بدأت حملة واسعة النطاق بنشر اللوحات الدعائية على 100 أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، في خطوة ذكية تهدف إلى تعريف المواطنين والزائرين بعظمة المتحف الكبير وما يحمله من كنوز تجسد تاريخ مصر عبر آلاف السنين مثمناً تكثيف المحافظة لجهودها أيضًا في تركيب اللوحات الإعلانية والمضيئة التي تسرد تاريخ مصر على مر العصور، على طول الطريق الدائري بقطاع شرق النيل في المسافة الممتدة من أول طريق الأوتوستراد حتى النيل بطول 12 كيلومترًا، من خلال العمل في 5 قطاعات في الاتجاه الشمالي و6 قطاعات في الاتجاه الجنوبي، بنطاق أحياء البساتين ودار السلام ومصر القديمة، وهو ما يمثل لمسة حضارية راقية تليق بمكانة القاهرة التاريخية مطالباً من جميع المحافظين على مستوى الجمهورية تطبيق نهج محافظتى القاهرة والجيزة بالترويج للمتحف المصرى الكبير الذى يحظى بأكبر اهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

إطلاق حملة دعائية رقمية عالمية بالتعاون مع وزارة السياحة



وأشار اللواء هشام الشعينى إلى أن هذا التوجه من محافظتى القاهرة والجيزة يعكس رؤية الدولة نحو تحويل المحافظتين إلى معرض مفتوح للحضارة المصرية وعاصمة للسياحة العالمية داعيًا إلى استمرار الزخم الدعائي والترويجي للمتحف الكبير بعد افتتاحه من خلال خطة وطنية متكاملة تشمل الجهات الحكومية والقطاع الخاص متقدماً ب 6 اقتراحات عملية لضمان استدامة الترويج للمتحف المصري الكبير وهى :

1. إطلاق حملة دعائية رقمية عالمية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية، تُبث باللغات المختلفة عبر المنصات الدولية ومواقع السفر العالمية، لتسويق المتحف كأحد أبرز المقاصد الثقافية في العالم.



2. تنظيم مهرجان سنوي عالمي أمام المتحف الكبير تحت شعار “العالم يزور مصر”، يضم عروضًا فنية وثقافية وموسيقية تعبر عن الحضارات المصرية القديمة والمعاصرة.

3. إدخال المتحف المصري الكبير في المناهج الدراسية من خلال رحلات مدرسية وجامعية منظمة، وربط الطلاب بمفهوم الهوية المصرية والحضارة الإنسانية.

4. تشجيع شركات الطيران والسياحة والفنادق على تقديم عروض ترويجية مدمجة تشمل زيارة المتحف، بحيث يصبح محطة أساسية في أي برنامج سياحي لمصر.

5. تخصيص يوم سنوي للمتحف المصري الكبير يُعلن كفعالية وطنية تحت رعاية رئيس الجمهورية، يتم خلاله إطلاق مبادرات فنية وثقافية، وإضاءة المعالم الأثرية في القاهرة والجيزة بشعار المتحف.



6. تعاون دائم مع وسائل الإعلام المحلية والعالمية لإنتاج أفلام وثائقية وبرامج ترويجية مستمرة تُعرض على القنوات الدولية والمنصات الرقمية، تبرز قيمة المتحف كأكبر متحف أثري في العالم مؤكدًا أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد مبنى أثري، بل مشروع وطني ضخم تقدمه مصر للعالم كله ليعيد تقديم هوية مصر للعالم في أبهى صورها، داعيًا الجميع إلى دعم جهود الدولة في تحويل هذا الحدث إلى مناسبة عالمية تليق بعظمة التاريخ المصري.